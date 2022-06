Palazzo Fantini torna a fare da conrnice al Sax Arts Festival con un doppio appuntamento

Il Sax Arts Festival torna a Palazzo Fantini di Tredozio per proporre due concerti, entrambi nell’ambito della rassegna MusicAmbiente.

Il primo concerto, dal titolo Sax on Screen si terrà il 10 luglio alle ore 21.00. Il Quartetto Cherubini, composto da Simone Brusoni (sax e soprano), Adele Odori (sax contralto), Leonardo Cioni (sax tenore) e Ruben Marzà (sax baritono), accompagnerà il pubblico attraverso un viaggio musicale nelle colonne sonore di musical, cinema e serie tv, in una visione inedita, sulle travolgenti note del sax. Da West Side Story allo studio Ghibli, da Amadeus al Trono di spade, i capolavori del grande e piccolo schermo in una veste totalmente inedita, affidati al suono coinvolgente del quartetto di saxofoni.

Il 30 luglio, sempre alle ore 21.00 grande ritorno del Maestro Marco Albonetti con il concerto Vuelvo al Sur – Maradona è meglio di Pelè. In questa occasione, il Maestro Marco Albonetti (sax soprano) costruirà con Giulio Tampalini (chitarra), un dialogo fra vecchio e nuovo, illustrando i toni e le musiche della cultura brasiliana e di quella argentina. Il dualismo tra il presente ed il passato, tra la cultura argentina e quella brasiliana, anima questo nuovo progetto costruito sulle emozioni: urlate, della musica popolare, più pacate, della musica colta, dei due cieli del Sud America.

Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni contattare direttamente il 348 56 94 83 2 oppure 333 59 21 08.