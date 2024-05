Schubert e Brahms al Teatro di Predappio con il Quartetto d'archi della ForlìMusica Orchestra e Stefano Bezziccheri

ForlìMusica, con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, realizza tre eventi musicali in relazione alla mostra “Preraffaelliti – Rinascimento Moderno”. Tradizione e modernità sono due degli elementi fondamentali che ispirano le proposte musicali di ForlìMusica sin dalla sua nascita nel 2021. La tradizione, perché l'arte è storia e ForlìMusica si è posta come obiettivo fondante quello di diffondere ovunque l'amore per l'arte e la musica. La modernità, intesa come voglia di innovare la musica e creare qualcosa di nuovo per la nostra città ed il nostro pubblico, perché le nostre radici sono salde e permettono alla nostra fantasia di viaggiare lontano senza timore di osare.

Prosegue la rassegna sabato 1 giungo alle ore 21,00 presso il Teatro Comunale di Predappio. Un concerto che vede al pianoforte Stefano Bezziccheri e il Quartetto d'Archi della ForlìMusica Orchestra, la formazione sarà composta da Stefano Bezziccheri pianoforte, Grazia Raimondi violino, Katia Mattioli violino, Darya Filippenko viola, Sebastiano Severi violoncello.

Ingresso libero. Per informazioni www.forlimusica.it.