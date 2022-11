"Scienze sociali e valori": ne parla il professor Andrea Bassi

Per il ciclo di incontri "Scienza e Pace" organizzato dall'Associazione Culturale San Mercuriale, giovedì 3 novembre alle ore 18, presso l'ex Cinema Mazzini (Corso della Repubblica 88), il prof Andrea Bassi, sociologo (Università di Bologna) terrà il secondo incontro su Scienze sociali e valori. "La via della pace richiede un approccio multidisciplinare è la premessa -. Le scienze sociali - in particolare la Sociologia - proprio perché studiano l'equilibrio ecologico tra i diversi aspetti della società, interdipendenti tra loro, ci indicano un percorso che porta a vedere la pace non come un'entità astratta e disincarnata, ma come aspirazione universale, realtà complessa e faticosa, sempre minacciata da insidie. La pace manca, perciò, dobbiamo viverla come una sfida etica;inoltre, in questo momento storico, non è più un'opzione ma una necessità Quali sono i valori condivisi e convissuti che portano ad una cultura di pace?".