Scrittori, registi, designer, artisti e curatori protagonisti di "Che scuola?": un viaggio attraverso le professioni artistiche contemporanee

"Cche scuola?" è un viaggio attraverso le professioni artistiche contemporanee, organizzato da Rara associazione di Forlì, con il sostegno del Comune di Forlì, Assessorato alle Politiche Giovanili e Fabbrica delle Candele. Un progetto per tutti e rivolto in particolar modo agli studenti delle scuole di Forlì che si interrogano sul loro futuro professionale nel mondo delle arti.

7 scuole 10 incontri sia on line sia in presenza alla Fabbrica delle Candele: scrittori, registi, designer, artisti e curatori che insegnano nelle scuole di alta formazione racconteranno la propria esperienza, i percorsi formativi, i metodi di lavoro, i processi che portano alla realizzazione di un progetto artistico. Professionisti del settore delle arti che, insegnando, proseguono il personale lavoro di ricerca e scoperta, confrontandosi con gli studenti in un processo creativo in continua evoluzione. Si analizzeranno percorsi specifici che, partendo dalle lezioni in aula fino alla pratica in laboratorio, in un costante lavoro di confronto che l’insegnante-professionista sperimenta con gli allievi, raggiungono una definizione e trovano uno spazio fuori dalla scuola, in contesti cittadini e museali, editoriali e festivalieri del panorama artistico contemporaneo nazionale e non solo. Conosciamo così le modalità di interazione con diverse tecniche a disposizione dello studente per sostenere e sviluppare la sua capacità di elaborare un pensiero flessibile, reattivo e innovativo, che possa guidarlo nella costruzione della propria autonomia espressiva e identità professionale e posizionarlo consapevolmente nel sistema dell’arte.

CALENDARIO DEI WEBINAR

Nel mese di marzo ecco i primi tre incontri on line con i webinar delle ore 11: si parte con la storica scuola di cinema ZeLIG di Bolzano (25/03) “Filmare il mondo” con Emanuele Vernillo tutor didattico e Alessandro Rossetto regista e sceneggiatore, segue la Scuola Holeden di Torino, fondata da Alessandro Baricco (29/03) “Il mestiere di scrivere” con Sara Benedetti sceneggiatrice e scrittrice e Elena Varvello, poetessa e scrittrice, per finire con Naba di Roma e Milano (30/03) e l’esperienza del designer e progettista Davide Gallina nell’intervento “Il designer di domani”.

Ad aprile, sempre alle ore 11, continuano i webinar dedicati allo studio delle arti. Sarà la volta delle arti visive attraverso un dialogo dal titolo “Ricerca e formazione artistica in Accademia” con l’artista Giovanna Caimmi e l’artista e storico dell’arte Massimo Pulini, entrambi docenti di Ababo Accademia delle Belle Arti di Bologna (2/04); entriamo poi in contatto con le pratiche performative della scena internazionale con Annalisa Sacchi, direttrice del corso di Teatro e Arti Performative e docente di Estetica del teatro dello Iuav di Venezia (5/04); si prosegue con “Scrivere per il teatro. Dalla drammaturgia alla messa in scena, come nasce una compagnia teatrale” di Renato Gabrielli insieme alla compagnia Deviazioni Teatro della Civica Scuola di Teatro Paolo grassi di Milano (7/04) e infine “La valorizzazione identitaria nella formazione creativa, dal fumetto all’animazione, dell’illustrazione al videogame” con l’illustratore e concept artist Giacomo Guccinelli dell’accademia TheSIGN di Firenze (21/04).

ARTE FUORICLASSE

Tre giorni di incontri alla Fabbrica delle Candele, 28, 29, 30 aprile 2022, ore 10-13. Agli incontri on line delle 7 scuole selezionate dall’associazione Rara, seguiranno 3 appuntamenti in presenza alla Fabbrica delle Candele che chiudono il ciclo di incontri del progetto "Che scuola?". Occasioni speciali per approfondire nei dettagli i temi introdotti nei precedenti incontri virtuali. L’opportunità di toccare con mano il lavoro che si svolge nelle scuole: quali sono i metodi d’insegnamento e come si arriva alla realizzazione di un’opera? Dialogare con i professionisti ponendo loro domande dirette in modo informale. Catturare consigli pratici, scoprire le metamorfosi del mondo dell’arte, conoscere da vicino le pratiche ad esso connesse.

Il primo appuntamento del 28 aprile è con la Scuola Holden di Torino per la prima volta negli spazi cittadini della Fabbrica delle Candele. L’università più prestigiosa in Italia per la scrittura narrativa, fondata da Alessandro Baricco oggi preside della scuola, incontra studenti e curiosi per far conoscere gli strumenti del mestiere dello scrittore attraverso reading di ex allievi della Holden, oggi professionisti, commentati dagli stessi autori, alla presenza della scrittrice e direttrice didattica Federica Manzon. Scrittura per il romanzo, la poesia, la serialità, il cinema, il fumetto e le aziende. Scrittura come elemento fondamentale per una comunicazione efficace e per il successo di un progetto creativo. Il secondo appuntamento del 29 aprile è con la Zelig, storica scuola per l’audiovisivo, con sede a Bolzano, multilingue, con insegnanti provenienti da tutte le latitudini. Rivolta in particolare al mondo del documentario in ogni sua declinazione artistica, gli allievi della scuola divengono professionisti del cinema del reale, della fiction e della produzione televisiva, oltre ad essere filmmaker in grado di progettare opere audiovisive in totale autonomia e in ogni ambito lavorativo. Fortemente legata al mondo produttivo cinematografico e mondo aziendale, la ZeLIG produce i film dei suoi allievi e li promuove nei circuiti festivalieri internazionali. Alla Fabbrica delle Candele verrà proiettato il pluripremiato film di fine corso Dush Chorus, girato in Amazzonia, per spiegarne il percorso dall’ideazione, alla realizzazione e distribuzione finale. Ultimo appuntamento, il 30 aprile, si chiude il ciclo di incontri con una gloria regionale: l’Ababo, Accademia di Belle Arti di Bologna. Con all’artista e storico dell’arte Massimo Pulini e l’artista Giovanna Caimmi, entrambi docenti all’ABABO, si prosegue nel percorso fin qui tracciato, di confronto tra artisti professionisti e studenti. La storica Accademia, fondatrice di un moderno concetto di educazione artistica, prosegue la trasmissione del sapere nella ricerca tecnica e poetica degli artisti insegnanti dai tempi dei Carracci, sul finire del XVI sec.

Informazioni

Gli incontri sono gratuiti, è necessario prenotare. Per iscriversi ai webinar on line, registrarsi a questo link: https://slides.by/chescuola_registrati o seguire la diretta in streaming collegandosi al canale di RARA https://slides.by/rara_youtube. Per gli incontri alla Fabbrica delle Candele del 28/29/30 aprile contattare: Angela Gorini +39 328 7817779. Per informazioni contattare: RARA – rara.associazione@gmail.com cell. +39 328 7817779