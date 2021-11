Tornano gli appuntamenti con la "Scuola dello spettatore" nel ridotto del Diego Fabbri, si parte con il "Trio Trittico"

Con l'avvio della stagione 2021/22 del Teatro Diego Fabbri, riprende anche il percorso Scuola dello Spettatore, che da oltre dieci anni accompagna il pubblico alla visione delle opere teatrali. Quest'anno, il Centro Diego Fabbri, in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la Settimana del Buon Vivere e il Teatro Diego Fabbri, intende intraprendere e approfondire un viaggio di formazione e intrattenimento collegando i diversi linguaggi dello spettacolo.

Partendo dalla valorizzazione del pensiero del noto drammaturgo forlivese, che affermava "il teatro di tutti e per tutti", si è dato vita ad un vero e proprio itinerario che vede coinvolti il teatro, la musica e l'arte espressiva. Domenica 14 novembre alle ore 11,30, presso il Ridotto del Teatro, si inaugurerà il progetto con il concerto "Trio Trittico" che vedrà protagonisti la voce suadente di Elisa Ridolfi, Riccardo Bertozzini alla chitarra classica e le percussioni di Marco Zanotti. Questo primo appuntamento, dedicato all'anniversario dantesco, esplorerà inferno, purgatorio e paradiso attraverso note, parole ed emozioni proiettandoci verso il palcoscenico. Alla performance seguirà un aperitivo e, per chi lo desidera, la visita guidata alla Mostra "Essere Umane – Le grandi fotografe raccontano il mondo" allestita presso i musei San Domenico di Forlì.

Gli appuntamenti proseguiranno domenica 21 novembre, sempre alle ore 11,30 presso il Ridotto, con il concero per 10 archi “Dollari d'argento” dell'Ensamble Orpheus, esibizione che esplorerà il mondo delle 7 note dalla musica classica ai giorni nostri. La performance si ispirerà anche al testo teatrale in scena sul palco del Diego Fabbri "L'anima buona di Sezuan" con Monica Guerritore. Questo primo percorso si concluderà domenica 5 dicembre, stesso luogo e stessa ora, con l'esibizione intitolata "Ritorno a Natale" eseguita dal celebre Duo Artè composto da Paolo Benedetti alla chitarra classica e Tatyana Mukhambet al violoncello, che ci accompagneranno in un percorso narrativo e musicale prendendo spunto dallo spettacolo dalla trama di “Parenti serpenti” con Lello Arena, in scena a teatro.

Ingressi:

concerto + aperitivo (presso Le Fofò), 5 €

visita guidata alla mostra, 10 €

ingresso gratuito per possessori tessera sostenitore del Centro Diego Fabbri

Nel rispetto delle misure sanitarie vigenti è obbligatoria la prenotazione entro il venerdì precedente ogni concerto. Per informazioni e prenotazioni: mail info@centrodiegofabbri.it - WhatsApp 328 243 5950