A Palazzo Briccolani apre la "Scuola di musica di Meldola": due giorni di ianugurazione e prove gratuite

Sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, inaugura la "Scuola di musica di Meldola" all'interno del Palazzo Briccolani, uno splendido palazzo del 1600 con affreschi al soffitto un tempo sede dell'Unione Cittadina Meldolese. La scuola sarà gestita da Cosascuola Music Academy, fondata e diretta dal meldolese Luca Medri dal 1998, il quale non ha mai smesso di collaborare col territorio di Meldola, organizzando, nel corso degli anni, diversi progetti di educazione musicale presso le scuole medie ed elementari ed eventi musicali in collaborazione con le varie amministrazioni comunali che si sono succedute.

Tra gli obiettivi della nuova scuola di musica, c'è anche quello di far rinascere la Jazz Band di Meldola, inattiva, al momento, ma con un potenziale enorme che parte proprio dalla sua storia, dal patrimonio musicale e dal tessuto sociale nel quale si è sviluppata questa esperienza aggregativa: “Vorremmo tornare a quel glorioso passato che tra gli anni '50 e gli anni '90 fece sì che in ogni casa di Meldola ci fosse uno strumento musicale e una o più persone che suonavano in Banda e successivamente nella Jazz Band” - afferma Medri -, ci piacerebbe anche creare un coro cittadino e dar modo a tutte le persone interessate alla musica di ritrovarsi in un luogo che oltre ai corsi musicali, offra spazi per socializzare, sale prova per le prove di gruppi musicali, e uno spazio dove poter suonare! Infatti è nostra intenzione programmare diversi concerti dentro la struttura e nella piazzetta interna, in comune con altre attività commerciali meldolesi, con l'unico scopo di rendere quel luogo, un posto in cui ci si senta fieri di essere a Meldola, e fieri di un luogo da cui far ripartire l'aggregazione post Covid".

Un luogo in cui imparare, progettare, incontrarsi, provare, e "ridare" a Meldola tutta una serie di eventi musicali pubblici che verranno maggiormente valorizzati durante le festività e durante le occasioni speciali e gli eventi organizzati in collaborazione con gli assessorati e l'Amministrazione Comunale.

La Scuola di musica di Meldola le esperienze e le relazioni importanti di chi ha fondato e gestisce questa scuola, e cioè Cosascuola Music Academy e il suo direttore Luca Medri, saranno molto importanti poichè, grazie ai rapporti che lo stesso ha, con Assonanza (associazione delle scuole di musica della Regione) nella persona del suo presidente Roberto Pignatti e AiDsm(Associazione italiana delle scuole di musica) nella persona del Maestro Mirco Besutti, si creeranno le basi per valorizzare i progetti di musica d'assieme come la Banda, la Jazz Band, il Coro e formazioni speciali d'assieme, in una rete regionale che sostiene le azioni di formazione e di esibizione dei progetti musicali delle scuole civiche regionali, entro cui verrà fin da subito associata e collocata la Scuola di Musica di Meldola.



I locali della nuova sscuola di musica saranno attrezzati con tutta la strumentazione necessaria allo svolgimento delle lezioni di pianoforte, canto, chitarra, basso, contrabbasso, batteria, tromba, sassofono, clarinetto, e musica d'insieme, e gli insegnanti impiegati in questo progetto saranno GIUSEPPE ZANCA (Tromba, Teoria, Armonia e Musica d'insieme, arrangiamento e direzione di Banda e Orchestra), MARCO PRETOLANI (Sassofono e Clarinetto, arrangiamenti, direzione di Banda e Big-Band), NAHUEL SCHIUMARINI (Chitarra), GABRIELE GRAZIANI (Canto giovani ed adulti), SARA DALL'OLIO (canto pop-teen dai 6 ai 17 anni) ARIANNA AGRESTI (propedeutica musicale e Staff di Segreteria), MANUEL GIOVANNETTI (batteria), ENRICO MORETTI (basso e contrabbasso), EDILIO NICOLUCCI (pianoforte) e LUCA MEDRI (pianoforte e direzione didattica ed artistica).

DI SEGUITO IL PROGRAMMA DELL'INAUGURAZIONE:

SABATO 30 OTTOBRE

h. 11.30

Inaugurazione ufficiale con taglio del nastro da parte del Sindaco di Meldola Roberto Cavallucci alla presenza dell'assessore alla cultura Michele Drudi e di Mirco Besutti di AiDSM e vice presidente di Assonanza e Luigi Pretolani di Romagna Musica e ForlìSuona,

al pomeriggio iniziano le PROVE GRATUITE e PRESENTAZIONE DEI CORSI

h.16.30/17.00 APERITIVO DI BENVENUTO

h.17.00/18.00

AULA 1_PIANOFORTE con Luca Medri

AULA 2_CANTO POP TEEN con Sara dall'Olio

AULA3_CANTO POP (giovani ed adulti) con Gabriele Graziani

h.18.00/19.00

AULA 1_SAX e CLARINETTO con Marco Pretolani

AULA 2_CANTO POP (giovani e adulti) con Gabriele Graziani

AULA 3_BASSO ELETTRICO e CONTRABBASSO con Enrico Moretti

h.19.00/20.00

AULA 1_CANTO POP (giovani e adulti) con Gabriele Graziani

AULA 2_CANTO POP TEEN con Sara dall'Olio

AULA 3_ BATTERIA con Manuel Giovannetti

h. 20.00/21.00 - ESIBIZIONE degli ALLIEVI e dei DOCENTI

DOMENICA 31 OTTOBRE

h.16.30/17.00 APERITIVO DI BENVENUTO

h.17.00/18.00

AULA 1_PIANOFORTE con Luca Medri

AULA 2_PROPEDEUTICA MUSICALE E GIOCO-MUSICA (dai 5 ai 7 anni) con Arianna Agresti

AULA 3_CHITARRA con Nahuel Schiumarini

h.18.00/19.00

AULA 1_CANTO POP TEEN con Sara dall'Olio

AULA 2_TROMBA e MUSICA D'INSIEME PER FIATI con Giuseppe Zanca

AULA 3_BATTERIA con Manuel Giovannetti

h.19.00/20.00

AULA 1_CANTO POP (giovani e adulti) con Gabriele Graziani

AULA 2_CHITARRA con Nahuel Schiumarini

AULA 3_BATTERIA con Manuel Giovannetti

h.20.00/20.30 - ESIBIZIONE degli ALLIEVI e dei DOCENTI di COSASCUOLA

h.20.30/21.30 ESIBIZIONE dei gruppi di MUSICA D’INSIEME & HALLOWEEN PARTY con i RANAWAY (gruppo teen di Cosascuola che ha vinto una menzione speciale a Sanremo Rock 2021!)

Le persone che vengono in visita nei 2 giorni di Open Day, possono partecipare liberamente alle lezioni di prova, ma per essere sicuri di entrare basta riservarsi un posto chiamando il 347.4669855 o il 0543.818173 oppure si può scrivere a info@cosascuola.it





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...