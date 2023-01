"Se devi dire una bugia, dilla grossa": Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Nini Salerno e Paola Barale al Fabbri

Se devi dire una bugia dilla grossa, cavallo di battaglia della Ditta Garinei e Giovannini e dopo oltre 30 anni dalla rappresentazione del 1986 con Dorelli, Quattrini, Guida, torna sui palcoscenici italiani e andrà in scena venerdì 27 e sabato 28 gennaio alle ore 21 e domenica 29 gennaio alle ore 16 al Teatro Diego Fabbri di Forlì.

Nella versione italiana di Iaia Fiastri del testo originale di Ray Cooney, questa nuova messa in scena diretta da Luigi Russo, vede protagonisti Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Nini Salereno e Paola Barale, affiancati da Cristina Fondi, Sebastiano Colla, Marco Todisco, Sara Adami e Ilaria Canalini. L’allestimento è ispirato a quello originale firmato dalla ditta G&G, con il famoso girevole che rappresenta di volta in volta la Hall dell’Albergo e le due camere da letto, dove si svolge la vicenda ormai nota del Ministro del Governo De Mitri, che vorrebbe intrattenere relazioni extra coniugali con un membro femminile del governo dell’opposizione.

Come consuetudine, gli interpreti della commedia incontreranno il pubblico al Ridotto del Teatro sabato 28 gennaio alle ore 18. L’ingresso all’Incontro, condotto e moderato da Pietro Caruso, è gratuito.

Palace Hotel, Roma. La coppia De Mitri, interpretata da Antonio Catania e Paola Quattrini, sono alle prese con una noiosa e apatica vita coniugale. La moglie desidera che suo marito le presti più attenzioni e che rimanga con lei, ma l’Onorevole Dimitri rifiuta dicendo di essere impegnato al Viminale. In realtà si tratta di una bugia poiché il politico, proprio in quello stesso hotel, escogita un incontro con l’affascinante Susanna Rolandi, segretaria della FAO. Per combinare l’appuntamento De Mitri coinvolgerà il suo fedele e rocambolesco segretario Mario Girini. Dopo una serie di gag ed equivoci, la moglie e il marito scopriranno la dura verità.

Biglietti: 29 euro (Platea file 1-17); 27 euro (Platea file 18-25 e Galleria). Prevendite: presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Ai biglietti acquistati o prenotati in prevendita sarà applicato un diritto di prevendita di 1 euro. Nei giorni di spettacolo la biglietteria del Teatro aprirà un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni. Biglietti online: Vivaticket. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it