Se “L’uomo che ha venduto il mondo” incontra “L’uomo che cadde sulla Terra”: a Bertinoro con lo scrittore Claudio Conti e la musica di David Bowie

L’immaginario letterario di un autore italiano e la musica del Duca Bianco si incontrano domenica 21 gennaio a Bertinoro, in occasione del secondo appuntamento con “I pomeriggi del bicchiere”, l’ormai tradizionale rassegna, promossa dal Comune di Bertinoro, che unisce il piacere della cultura e quello del gusto. L’incontro, che si svolgerà nel teatro Novelli a partire dalle ore 15.30, vedrà la partecipazione dello scrittore romano d’origine, ma pesarese d’adozione Claudio Conti che presenterà il suo libro “L’uomo che ha venduto il mondo” (editore Pessime idee). Si tratta di un progetto narrativo dalle mille forme, che prende le mosse dagli elementi della letteratura distopica per raccontare una storia che mette in scena una moltitudine di personaggi grotteschi.

Il pomeriggio continuerà con “L'uomo che cadde sulla terra”, conferenza – concerto dedicata a David Bowie. Sarà un viaggio per canzoni e letture attraverso l’arte straordinaria di una leggenda della nostra epoca che più di altre ha definito, indelebilmente, il proprio presente e il futuro di tutti noi. Sul palco ci saranno Houdini Righini (voce), Marco Mantovani (pianoforte), Massimo Marches (chitarra, basso ed elettronica), Aldo Maria Zangheri (viola). Lo spettacolo è realizzato con la collaborazione della Scuola Musicale “Dante Alighieri” di Bertinoro.

Infine, per il momento della degustazione, i prodotti del territorio saranno presentati dalla Pro Loco Fratta Terme e saranno accompagnati dai vini della Fattoria Ca' Rossa.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, che va effettuata esclusivamente inviando una mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it entro le ore 12 di venerdì 19 gennaio. La prenotazione è da ritenersi valida solo dietro conferma. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Il programma completo dei Pomeriggi del Bicchiere si può consultare sul sito https://www.visitbertinoro.it/it/eventi/i-pomeriggi-del-bicchiere-2024/