Cusercoli si cala nel Medioevo tra sbandieratori, balestrieri, cortei e spettacoli

Il comune di Civitella di Romagna organizza la Seconda Festa Medievale di Cusercoli in collaborazione con la "Proloco Chiusa d'Ercole". La manifestazione si animerà, sabato 10 settembre a partire dalle 16, nelle vie del borgo storico di Cusercoli e nel suo imponente castello.

Un salto nel passato con spettacoli di tamburini, sbandieratori, balestrieri, fantasie medievali, giocolieri, mangiafuoco, cortei, spettacoli, concerti con musica e strumenti di altri tempi. Nelle vie del borgo sarà presente il mercato medievale, rivisitato in chiave moderna con materiali di un tempo, lavorati ai giorni d'oggi. La giornata sarà accompagnata da un'ottima cena, servita nel giardino del castello in compagnia dei Signori di Cusercoli. Nel pomeriggio, fino a sera, sarà in funzione il bar, nella romantica atmosfera dei giardini pensili dove poter consumare merende, aperitivi e cocktail.