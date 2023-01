Seconda guerra mondiale e diritto d’asilo: appuntamento tra fumetto e storia

Terzo appuntamento del ciclo di contronarrazioni di Forlì città aperta sabato 4 febbraio, incentrato sul legame tra il contesto storico della Seconda guerra mondiale e il diritto d’asilo. Alle ore 20:30, presso la sede di Forlì Città Aperta in Via Fossato Vecchio 2D, il fumettista Alessio Lo Manto presenterà il suo graphic novel: St. Louis. Il coraggio di un capitano (ed. Round Robin). Narra la storia di oltre 900 ebrei a bordo di una nave in fuga dal regime nazista e dei respingimenti dal continente Americano che hanno comportato il loro ritorno in Europa e l’internamento nei campi di concentramento.

A seguiredialogo con il professore Alessandro Bellassai, esperto in storia contemporanea, e Giorgia Jana Pintus, esperta in politica migratoria dell’UE, per approfondire il contesto storico e l’importanza della memoria in rapporto al nostro presente. Le politiche sovraniste degli ultimi anni e l’inasprimento della retorica di respingimento dei migranti sono fattori determinanti nelle stragi del Mediterraneo e dei frequenti episodi di violenza e razzismo nel nostro territorio. In Italia, la crescente apatia verso le morti in mare e il sostegno nazionale alle politiche di discriminazione necessitano di un segnale forte e di una reazione alle narrazioni svilenti della nostra storia.

Alessio Lo Manto, dopo una laurea in Scienze Politiche si è diplomato presso Grafite – Scuola di fumetto e illustrazione, a Bari. Alcuni dei suoi lavori sono pubblicati da Internazionale, La Revue Dessinée Italia, Antifa!nzine, STORMI, Oblò. Con Sara Dellabella pubblica St.Louis – Il coraggio di un capitano, per Round Robin editrice.

Il professore Alessandro Bellassai è Ricercatore presso l’Università di Bologna, sede di Forlì, nel Dipartimento di interpretazione e traduzione. Ha svolto ricerche, nel campo storiografico dell'età contemporanea, sulle culture politiche e del lavoro; sui movimenti sociali; sulle rilevanze culturali dei processi di modernizzazione; sulle identità e relazioni di genere, e specificamente sul genere maschile. Dedica particolare attenzione alla dimensione delle rappresentazioni, dei linguaggi, dell'ambito culturale in senso lato in cui hanno vissuto e agito gli attori di un dato contesto storico-sociale.

Giorgia Jana Pintus è specializzata in protezione internazionale dei diritti umani e politica migratoria dell’UE. Ha fatto esperienza di ricerca e collaborato con ONG nell’ambito del diritto d’asilo in Italia, in Grecia e in Turchia. Dal 2020 lavora con ARCI e coordina un progetto di monitoraggio delle politiche di esternalizzazione delle frontiere, contribuendo a vari rapporti e ricerche sull’impiego dei fondi europei.