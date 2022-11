Secondo appuntamento dei Simposi: al Diagonal il cuoco e scrittore Ivan Fantini

Sarà il cuoco e scrittore riminese Ivan Fantini il protagonista del secondo appuntamento dei Simposi a cura di Città di Ebla. Domenica 6 novembre, ore 11.30, al Diagonal Loft-Club si svolgerà il pranzo accompagnato dai vini di Poderi dal Nespoli (prenotazione obbligatoria). Sarà un’occasione per conoscere da vicino la filosofia di vita di Fantini, cuoco “eterodosso e dimissionario”, agricoltore e scrittore per urgenza la cui biografia - come lui stesso scrive - ha forti legami con l'anarchia. Chef osannato fino a una dozzina di anni fa, proprio quando la sua cucina inedita e sperimentale comincia a salire in vetta decide di scendere e diventare “Anonimo fra gli anonimi” (questo il titolo del suo primo libro).

Da quel momento è iniziata l’esperienza originale di “Boscost’orto”: un’orto, nato dal disboscamento di un bosco inclinato e terrazzato, da cui provengono prodotti che gli permettono un minimo di autosufficienza alimentare. “Boscost’orto” è anche l’etichetta di marmellate, succhi e sottaceti che Fantini prepara con frutta e ortaggi trovati, abbandonati e scartati, che condivide e scambia secondo la logica del baratto. Ivan Fantini condividerà dunque con i commensali la sua arte, la sua esperienza e il suo stile di vita in cui il lavoro non manca ma non si vende, al massimo si condivide o si scambia. I prossimi appuntamenti della quinta edizione dei Simposi, “Trattare l’aria”, saranno il 27 novembre con Gianni Maroccolo, musicista, e infine il 4 dicembre con Paolo Icaro, artista visivo.