Secondo evento dedicato a Dante Alighieri della Sala San Luigi: "Fantasie che colmano le distanze"

Indirizzo non disponibile

Giovedì 7 ottobre 2021 alle 21.00, si terrà presso la Sala San Luigi, lo spettacolo “Fantasie che colmano le distanze - Dante Alighieri, paradigma ed emblema di ogni artista in esilio”. L’evento fa parte della rassegna In “Viaggio con Dante”, dedicata interamente al Sommo Poeta in occasione del 700° anniversario della sua morte.

Il contenuto della serata tratterà il rapporto fra arte ed esilio, tema cruciale facente capo alla figura e al capolavoro poetico di Dante Alighieri.

Lo spettacolo sarà un incontro tra letture tratte da Dante Alighieri, Publio Ovidio Nasone, Aleksandr Puškin e Bertolt Brecht e pagine pianistiche di Georg Friedrich Händel, Fryderyk Chopin, Sergeij Rachmaninov, Arnold Schonberg. Il relatore della serata sarà Danilo Faravelli, accompagnato dalla lettrice Daniela Piccari e dal pianista Pierluigi Di Tella.

L’evento è organizzato dalla Sala San Luigi in collaborazione con l'Istituto Musicale Masini ed il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Il biglietto unico è di € 5,00 con prenotazione consigliata su www.eventbrite.it Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.salasanluigi.it e sulle pagine social della Sala San Luigi.