Ultime due giornate per Sedicicorto: premi alla carriera per Leo Gullotta e il doppiatore e attore forlivese Massimo Foschi

Venerdì 14 ottobre giornata speciale per Sedicicorto Forlì International Film, ideato e diretto da Gianluca Castellini, per la consegna del premio alla carriera ad un grande attore del nostro cinema e teatro: Leo Gullotta, presente al festival e protagonista di un incontro (ore 21 – San Giacomo).

Leo Gullotta (nome d’arte di Salvatore Leopoldo Gullotta, nato a Catania nel 1946) nella sua pluriennale carriera di attore, ha recitato al cinema e in teatro con grandi registi come: Bruno Corbucci, Nanny Loy, Maurizio Nichetti, Giuseppe Tornatore, Steno…Leo Gullotta è anche un importante doppiatore e ha partecipato a numerosi cortometraggi. Vincitore di tre David di Donatello e quattro nastri d’argento. Nel suo ultimo film Quel posto nel tempo, l'attore catanese interpreta lo sgomento, la paura e l'impotenza di un direttore d'orchestra che riconosce i segni della malattia nel dissolversi della memoria.

Dalle ore 22.00 (San Giacomo) nella sezione Movie si segnala uno dei film più attesi del Festival, la commedia agro-dolce Roy (UK-England, 2021) dei registi Ross White e Tom Berkeley, e interpretata da David Bradley, uno dei protagonisti di Harry Potter. Nel film si racconta di Roy, introverso vedovo intrappolato in un’esistenza solitaria, che trascorre le sue giornate chiamando estranei dall’elenco telefonico alla ricerca di brevi momenti di compagnia. Alle ore 18 (Cinema San Luigi) Animalab, concorso internazionale di film animati e sperimentali che arrivano da tutti i paesi. Alle ore 20 (San Giacomo) consueto appuntamento con Sounder, con l’esibizione di un gruppo musicale.

Sabato 15 ottobre giornata finale per Sedicicorto. Evento speciale della giornata la consegna del premio alla carriera al noto doppiatore e attore forlivese Massimo Foschi, presente al festival e protagonista di un incontro (ore 17.30 Circolo Aurora). Voce, volto, corpo, attore assoluto, Foschi esalta l’equilibrio tra suono e presenza, dichiarandosi contrario alla categorizzazione degli interpreti. La sua esperienza è un esempio di attore poliedrico. In teatro ha lavorato con Pasolini, ha messo in scena Shakespeare sotto la guida di Strehler, al cinema è stato diretto da Zeffirelli e Petri. La sua carriera di doppiatore risale al ridoppiaggio del film Quarto potere di Orson Welles. Tra i suoi doppiaggi più noti si ricordano Rutger Hauer in Ladyhawke, Gregory Peck ne Il presagio, Laurence Olivier in Khartoum e Dart Fener nella saga di Guerre stellari, ha seguito tutti i doppiaggi dei film di Kubrick.

Alle ore 18.45 (Circolo Aurora) la consegna del premio CinemaItaliano.info alla regista Laura Samani per il pluripremiato film Piccolo corpo (Italia,2021) con cui vince il premio Donatello come migliore regista esordiente. Nella mattinata (dalle ore 9.30) e nel pomeriggio (dalle ore 14.30) al Circolo Aurora le masterclass di Lapix, progetto creato dal festival per connettere storyboard artist, concept artist, musicisti, grafici, registi, produttori e tutte le figure che operano attorno al settore dell’entertainment di animazione e game art.

Come da tradizione il festival si chiude con il momento emozionante delle premiazioni (dalle ore 21.30 San Giacomo). Sono consegnati i premi alle sezioni in concorso e tre premi speciali: Premio Caterina Sforza, il premio del pubblico e il premio Fedic assegnato alla migliore opera del festival.

Prosegue fino al 15 ottobre (Galleria Wundegrafik) la mostra iconografica dedicata a Pier Paolo Pasolini, con una quarantina di opere di artisti Internazionali, realizzate con tecniche diverse, tra cui la proposta di Gabrio Tassinari, con la sua Sindone Art Tatouage, raffigurante il viso di Pasolini con un procedimento di inchiostro, impresso in un lenzuolo di lino bianco. La mostra allestita in occasione del centenario della nascita Pasolini, è in collaborazione con CINIT (Cineforum Italiano) e FEDIC (Federazione Italiana dei cineclub).

Per info: 347-2563211. Per sfruttare al meglio le 10 giornate, il pubblico può accedere con 2 possibili abbonamenti (15€ per il Pass BASE e 25€ il Pass CIAK) oppure con biglietto giornaliero al costo di 5€. www.sedicicorto.it