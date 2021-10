Sedicicorto 2021 si chiude con l'esibizione della ballerina e coreografa Sofia Nappi

Sedicicorto International Film Festival Forlì, dal 1° al 10 ottobre 2021, tanto cinema ma non solo. Quest’anno l’evento che celebra il cinema corto da tutto il mondo si è dato l’obiettivo di portare nella cittadina romagnola anche altri artisti di livello mondiale provenienti da altri campi. Sofia Nappi è una di questi. La danzatrice e coreografa italiana sebbene giovanissima ha già conquistato la scena internazionale della danza contemporanea con il suo talento e gli spettacoli e le performance da lei stessa creati.

Diplomata all’Alvin Ailey American Dance Theater a New York, è stata Interprete di lavori firmati da artisti di fama internazionale tra i quali Sita Ostheimer, Jon Ole Olstad, Alvin Ailey, Brice Mousset, Alessio Silvestrin, Sidra Bell, Netta Yerushalmy, Juel D. Lane, Clifton Brown, Earl Mosley, Robert Moses. Sofia è direttrice artistica e co-fondatrice del suo progetto “KOMOCO”, con cui sviluppa tutte le sue creazioni. Tra queste, Wabi-Sabi, performance accolta in residenza presso KommTanz/Cie Abbondanza-Bertoni in quanto vincitrice del bando Komm Tanz 2021, uno spettacolo coinvolgente e suggestivo che è stato presentato nel corso del 2021 già in molti paesi e che adesso arriva a Forlì con Sedicicorto International Film Festival.

Una scommessa da parte del direttore artistico di Sedicicorto Gianluca Castellini, quella di unire il mondo del cortometraggio a una diversa forma di performance breve che arriva da un mondo solo apparentemente diverso, ma che ha lo stesso desiderio di trasmettere arte e bellezza. L’appuntamento con Sofia Nappi è previsto per la serata di chiusura di Sedicicorto, sabato 9 ottobre alle 21:00, quando saranno anche annunciati i vincitori di questa diciottesima e ricchissima edizione.

Per confermare la presenza basta scrivere a: mail@sedicicorto.it - indicando quanti posti si intende prenotare. Saranno accolte le richieste in ordine cronologico fino ad esaurimento posti. La platea, è predisposta secondo le normative anti covid19.

