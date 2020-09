Un'anteprima d'autore all'Arena San Domenico per Sedicicorto

Si apre il sipario sulla diciassettesima edizione con due serate sotto le stelle ricche di ospiti, cinema e musica a Forlì Sedicicorto Forlì International Film Festival, in programma dal 2 all’11 ottobre in edizione ibrida, in streaming su MyMovies.it e dal vivo alla Sala San Luigi e all’Auditorium Intesa San Paolo di Forlì, annuncia il suo evento di preapertura. L’appuntamento da mettere in agenda è per il 14 e 15 settembre. La location è d’eccezione, l’Arena Musei San Domenico, che per quelle due sere sarà completamente dedicata al mondo del cortometraggio per celebrare la diciassettesima edizione del festival forlivese, diventato ormai una tappa importantissima nel panorama internazionale.

Sarà l’occasione per il direttore artistico Gianluca Castellini, coadiuvato dalla coordinatrice del festival Joana Fresu de Azevedo e il supporto sul palco della giornalista Federica Aliano, di presentare ufficialmente tutte le sezioni competitive, le mostre di questa edizione e di consegnare ufficialmente tutti i premi speciali previsti. Le mostre: saranno tre. Una dedicata a Federico Fellini, nel centenario della nascita e nella sua regione di nascita, l’Emilia Romagna. Una seconda dedicata al nuovo cinema iraniano, legata a IranFest, e infine una dedicata a Vincent Van Gogh.

I premi alla carriera, come annunciato, saranno consegnati al grande cineasta italiano Giuliano Montaldo e al regista iraniano Jafar Panahi. Entrambi saranno presenti virtualmente, così come i gemelli D’Innocenzo, che riceveranno il premio Amazing Birdmen, e Andrea Lattanzi e Ludovica Martino, che ottengono il Premio Generazione G offerto da Cinematographe. Sará invece presente a Forlí, la sera del 15, per ritirare il Premio Woman in Set, dato da Mymovies, la regista Roberta Torre. Non mancheranno proiezioni speciali, intermezzi musicali e altre sorprese, per celebrare, più che mai quest’anno, il cinema e il mondo del cortometraggio. Nel rispetto delle disposizioni e misure anto-covid previste, è obbligatoria la prenotazione, da effettuare tramite invio di email a mail@sedicicorto.it.