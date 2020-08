Sedicicorto: ecco "Trailspotting", un campionato online dedicato ai trailer dei cortometraggi

Sedicicorto Forlì International Film Festival e FilmIsNow lanciano Trailspotting, il primo campionato on line dedicato esclusivamente ai trailer dei cortometraggi in concorso alla prossima edizione del festival, in programma dal 2 all’11 ottobre, in streaming su MyMovies.it e dal vivo alla Sala San Luigi e all’Auditorium Intesa San Paolo di Forlì.

Trailspotting è un progetto fortemente voluto dal direttore artistico di Sedicicorto, Gianluca Castellini, e subito abbracciato da FilmIsNow, network YouTube cinematografico con quasi 7 milioni di iscritti.

Trailspotting è una vetrina atta a valorizzare ulteriormente il cinema breve, che come il lungometraggio ha le sue dinamiche promozionali. Tra gli strumenti, il più importante è il trailer, perché anche se dura 5 minuti, un film può essere raccontato in tanti modi diversi. Un ulteriore linguaggio che per il mondo del cortometraggio è naturale, ma che è stato preso in poca considerazione negli anni.

Trailspotting è ospitato sul canale YouTube FilmIsNow Italia. I trailer gareggeranno in tre categorie: trailer nazionale, trailer internazionale e trailer animazione. Ogni trailer ha un numero associato, per votare basterà scrivere un commento con il numero del trailer preferito.

Trailspotting – Trailer Nazionale: https://youtu.be/oA3QGTgb6wY

Trailspotting – Trailer Internazionale: https://youtu.be/BslyEMDm044

Trailspotting – Trailer Animazione: https://youtu.be/u10h2_xiu_U

Le tre playlist saranno on line per un mese, dal 4 agosto al 4 settembre. Al termine di questo periodo verranno proclamati i preferiti dal pubblico. I trailer vincitori saranno premiati nel corso delle due serate di Anteprima Sedicicorto, in programma il 14 e 15 settembre all’Arena Musei San Domenico.