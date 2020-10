Sedicicorto: l'attrice Roya Teymourian si aggiudica il Premio "WomanInSet" di Iranfest

Mentre ci si appresta a vivere, in presenza alla Sala San Luigi dalle ore 21.00, all’ultima delle serate che il 17° Sedicicorto Forlì International Film Festival dedica alla terza edizione di IranFest, la manifestazione cinematografica divenuta tra le principali nel panorama festivaliero internazionale ufficializza il Premio WomanInSet IranFest ad una grande interprete del cinema iraniano: Roya Teymourian.

L’attrice, salita alla ribalta per il suo ruolo nella serie drammatica Rain Man (Barani), è stata più volte premiata in importanti festival internazionali per le sue sempre toccanti interpretazioni. Tra questi, spiccano il Fajr Film Festival e l’Iran Cinema Celebration Award, momenti annuali di assoluto rispetto nella presentazione delle eccellenze cinematografiche che giungono dall’Iran.

Le sue partecipazioni negli anni a film quali Legion (1998), Shareh (1999), City of Chaos (2005), Homeland (2008) e Snow (2013) la rendono una delle più prolifiche e solide interpreti della produzione sia cinematografica che televisiva iraniana.

Un grande onore per gli organizzatori di Sedicicorto Forlì International Film Festival e IranFest aver potuto premiare una donna che, con la sua opera e le sue interpretazioni, ha saputo portare lustro ad un paese dalla sempre più evidente altissima cinematografia quale quella iraniana.

A lei il festival dedicherà diversi omaggi, sia in sala che attraverso i propri canali social. Un altro imperdibile appuntamento per questa 17° edizione, che continua a mietere successi e ottimi riscontri sia nella sua edizione in presenza a Forlì che grazie alle centinaia di spettatori che hanno già sottoscritto un abbonamento e che stanno seguendo le selezioni in concorso dell’edizione online del Festival su Mymovies.it (www.mymovies.it/ondemand/sedicicorto/accrediti)