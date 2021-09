Sei anni fa la scomparsa di Gianluca Di Bartolomeo: il Memorial Diba ricorda l'agente di polizia

A 6 anni dalla tragica scomparsa di Gianluca Di Bartolomeo, assistente Capo della Polizia di Stato in servizio al Distaccamento Polizia Stradale di Rocca San Casciano e cittadino faentino, il Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Siulp di Forlì-Cesena, in collaborazione con l'Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici Polizia Stradale), l'Aia (Associazione Italiana Arbitri sezione di Faenza) e la società di calcio Castrocaro Terme e Terra del Sole, hanno organizzato per il 17 settembre, dalle 19.30, il sesto torneo di calcio "Memorial Diba".

Una selezione forze dell'ordine, oltre a quella del Castrocaro e degli arbitri di calcio, si sfideranno in un torneo di calcio al secondo campo sportivo comunale "Battarini" di Castrocaro, in Via Battarini 15. Verrà premiata la squadra vincitrice, il miglior giocatore e il capocannoniere dell'evento. Inoltre, tutti i partecipanti al torneo (giocatori e pubblico) saranno omaggiati di una stampa numerata, disegnata dal pittore Grota. Sarà presente la famiglia di Gianluca. L'ingresso è gratuito.

L'evento, viene illustrato, "si pone come obiettivo quello di sensibilizzare maggiormente le istituzioni, al fine di salvaguardare e sostenere i poliziotti e le altre professioni d'aiuto, in eventuali "momenti difficili" sopraggiunti durante la loro attività lavorativa". Ovviamente, durante tutte le fasi del torneo, saranno rispettate le attuali restrizioni previste dalle vigenti normative anti-covid.

