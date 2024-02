Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello sul palco del Testori

Domenica 25 febbraio alle 17.30 in scena al Testori un classico del teatro italiano diretto da Michele Sinisi: Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello.

Quando lo spettacolo debuttò nel 1921, al Teatro Valle di Roma, la platea contestò la pièce al grido: “Manicomio! Manicomio!”. Il pubblico si trovò di fronte a qualcosa di completamente inedito, un assalto alla forma del teatro borghese, una non-storia in cui a essere messi sotto indagine non erano solo il meccanismo teatrale e la creazione artistica, ma lo stesso rapporto tra realtà e finzione.

Nel tempo, però, i Sei Personaggi sono passati da essere una pietra di scandalo a testo “classico”, da matinée per le scuole, un pezzo da museo della letteratura italiana.

Mettere in scena questo testo oggi significa muoversi in una mediasfera dove il confine tra vita privata, storytelling, informazione e manipolazione è sempre più labile. Senza contare che lo stesso concetto di “io” è profondamente mutato, moltiplicandosi e sfaccettandosi su tutti i nostri device e account social, in un’oscillazione continua tra realtà e rappresentazione. A quasi cento anni di distanza, Sei personaggi in cerca d’autore è ancora l’opera che meglio indaga il nostro rapporto tra vita e arte, reale e virtuale. Tra incursioni meta teatrali, prove aperte e nuovi ospiti ogni sera, l’opera di Pirandello è l’occasione per confrontarsi con la grande domanda: che cosa rimane dell’arte nell’epoca della sua riproducibilità digitale?

Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello – il nome dell’autore in questo allestimento è diventato parte del titolo – è uno spettacolo matrioska, se così si può dire, in cui il piano meta-teatrale già presente nel testo viene portato all’estremo generando un cortocircuito dove attori, personaggi e pubblico convivono e si mescolano in un happening unico e irripetibile ogni sera. Ad ogni replica, infatti, fra gli attori del cast irrompono sul palco altre persone/personaggi a sorpresa – protagonisti del panorama teatrale - che interpreteranno una scena dello spettacolo destinata poi ad essere riprodotta come in uno specchio riflesso all’infinito. In un gioco di rifrazioni che userà ogni mezzo tecnologico a disposizione per ricreare il qui e ora dello spettacolo.

Michele Sinisi (1976) attore e regista teatrale e cinematografico, Premio Della Critica 2016, finalista nel 2014 e nel 2008 e più volte segnalato per i Premi Ubu. Ha lavorato con Baracco, Binasco, Muscato, Cruciani. È regista e attore di spettacoli come L'arte della commedia, Sequestro all'italiana, Le scarpe, Giulio Cesare che produce con la sua compagnia Teatro Minimo. Ha diretto le regie di La prima cena, Il sogno degli artigiani,Agamennone, Macbeth e Moby Dick. Anche autore oltre che interprete di spettacoli come Murgia - spettacolo GENERAZIONE SCENARIO 2003 - Li Mari Cunti, Ettore Carafa, Otello. Dal 2015 firma per Elsinor le regie di Riccardo III, Amleto, Miseria&Nobiltà (vincitore del Premio ANCTI 2016), I Promessi Sposi, La Masseria delle Allodole, Cenacolo 12+1, Sei Personaggi in cerca d’Autore di Luigi Pirandello, Edipo Il Corpo Tragico, La Grande Abbuffata, Tradimenti e Cernobyl' (spettacolo firmato dal drammaturgo Federico Bellini).

Per il cinema è interprete in: L'ultima sfida (2024), Il Grande Male (2023), Palazzina Laf (2023), L'amore non si sa (2021), Il bene mio(2018), Chi m'ha visto (2017), La casa delle donne (2003), PESCI O PUTTANE (2001).

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Inizio spettacolo Domenica ore 17.30. Biglietti: Intero € 16; Ridotto (under 14/over 65; cral; convenzioni) € 12; Ridottissimo (studenti universitari e superiori) € 10; Gruppi (min 10 persone) € 8. Prenotazioni allo 0543.722456 | progetti.teatrotestori@elsinor.net Prevendita su Vivaticket.