Selbagnone e la Protezione Civile fanno festa con una serie di concerti

Dal 29 luglio al 1 agosto, presso la parrocchia di San Cristoforo, va in scena Selbagnone e Protezione Civile in festa. Organizzata dall’Associazione Volontariato Protezione Civile “Valerio Grassi” di Forlimpopoli e dalla Comunità Cristiana di Forlimpopoli, con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, la manifestazione mette in programma tutte le sere (ore 21) un momento musicale.

Venerdì 29 luglio saliranno sul palco i Magic Queen, tribute band dei Queen, sabato 30 si esibirà l’orchestra Veronica & Jastin, domenica 31 sarà la volta degli Amici del Sole; infine, lunedì 1 agosto ci sarà Joe Dibrutto. Tutte le sere sarà attivo il bar e il ristorante romagnolo, e nelle serate di venerdì 29 luglio e lunedì 1 agosto, nell’area spettacoli sarà in funzione uno stand con hot dog, patatine e piadina.

Da ricordare, infine, che domenica mattina, alle ore 10, sarà celebrata una messa con la benedizione deglii automezzi presso la vecchia Chiesa di Selbagnone.