Selezioni per Miss Italia a Bertinoro: candidate a caccia di una fascia, tra cui "Miss Parco Terme Panighina"

Proseguono le selezioni di Miss Italia in Emilia-Romagna, che approdano in Romagna, al Parco Terme Panighina di Bertinoro, domenica 25 luglio. Le candidate arriveranno al parco dalle prime ore del pomeriggio: alle ore 16 è previsto un casting per le debuttanti, che consentirà l'accesso alle selezioni ufficiali. Nel frattempo le altre miss prenderanno parte alle prove, con il direttore artistico e presentatore Antonio Borrelli.

Alle ore 18.30 l'apericena per le miss, alle 20.30 al via la sfilata dei bimbi ed a seguire la sfilata delle candidate al titolo di 'miss Parco Terme Panighina', 'miss Acqua Rocchetta e Brio Blu Rocchetta' ,' miss Be Much' ed altre fasce in palio. Ospite della serata la giovanissima cantante Federica Pinto L'organizzazione è curata da Marco Pellegrini della Gym Events. L'ingresso al parco è gratuito, ma per coloro che desiderano assistere allo show con il tavolo riservato in prossimità della passerella, è necessario prenotare al 3291627336 o 0543815023