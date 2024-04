Arte, gastronomia, artigianato, esperienze: a Corte San Ruffillo torna "Semi piaci"

Sabato 4 e domenica 5 maggio a Corte San Ruffillo tornerà Semi piaci, idee verdi in fermento, una mostra mercato ad ingresso libero con laboratori per grandi e piccini, concerti speciali, conferenze e workshop.



Arte, gastronomia, artigianato, esperienze per esaltare la natura e per riflettere sul benessere sia del singolo che dell’ambiente, cercando nuove ispirazioni per un domani più sostenibile.Sarà un’occasione per conoscere tante realtà locali, produttori, artigiani e artisti che porteranno le proprie creazioni nell’agriresort di Dovadola. Piante, fiori, gioielli, ceramica, tessuti dipinti a mano, eccellenze gastronomiche, tanti saranno gli espositori che potranno raccontare la propria storia di persona con la passione che merita. Tanti saranno anche gli eventi: dalle conferenze sul paesaggio, alle lezioni di yoga, tai-chi, alle esperienze emozionali con la musica dal vivo dalle piante, o l’aperitivo vegano in collaborazione con Falterona Gin.



La gastronomiaporterà ad assaggiare i prodotti di Corte San Ruffillo sposati al pane del Forno Nel Nome del Pane, o ancora sperimentare il sabato sera l’aperitivo plant based oppure terminare il vostro fine settimana con un frizzante Apericena attendendo l’evento musicale di chiusura.