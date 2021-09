Un seminario dedicato alla figura di figura di Alexander Langer

Il progetto "Total Peace", volto a rievocare il ricordo di quelle figure che hanno contribuito costruire un’Europa libera, democratica e nonviolenta vedrà un’altra tappa nei giorni 20 e 21 Settembre 2021, in diretta da Forlì. L’Italia, con il centro per la pace Annalena Tonelli di Forlì, è a capo in questa seconda tappa di un percorso che coinvolge altri cinque paesi europei: Portogallo, Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Polonia.

Gli interventi, che si terranno online sulla piattaforma Zoom, si concentreranno sulla figura di Alexander Langer, politico, scrittore, pacifista e ambientalista impegnato in ambito italiano ed europeo in numerose lotte per la risoluzione nonviolenta dei conflitti e per la salvaguardia dell’ambiente.

La giornata di lunedì 20 settembre sarà intitolata “The Alexander Langer Experience”. Si tratteranno i diversi aspetti della sua vita, dall’ambientalismo, passando per la la sua sfera interculturale, fino alla nonviolenza attiva. Il primo giorno sarà diviso in due sessioni: la prima dalle 15 alle 17, con una breve introduzione e due approfondimenti sulla vita di Alexander Langer. Si affronterà il tema ambientale, a lui caro sia in politica che nella vita privata. In questa sessione interverranno la Vice-Presidente della Regione Emilia Romagna, Elly Schlein, il professor Federico Faloppa della Fondazione Alexander Langer Stiftung e Marzio Marzorati di Legambiente Lombardia. La seconda sessione, dalle 19.30 alle 20.40, vedrà protagonisti Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento in Italia e direttore della rivista Azione Nonviolenta.

La seconda giornata, martedì 21 Settembre dalle 15 alle 18, sarà dedicata ad un approfondimento sui Corpi Civili di Pace nella Giornata Internazionale della Pace. Introduce il tema l’intervento dell’operatore del Centro Pace, il dott. Raffaele Barbiero. Protagonisti di questa giornata saranno i racconti dei volontari che hanno partecipato alle esperienze dei Corpi Civili di Pace, dalle associazioni Focsiv, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Azione Comune di Pace e Caritas.

A questa due giorni su Alexander Langer daranno anche un autorevole contributo l’associazione Darsi Pace con il suo fondatore e filosofo Marco Guzzi, e il Movimento Federalista Europeo nelle persone del Vice-Segretario nazionale, Marco Celli, e Paolo Bergamaschi (che ha lavorato come consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo). Porterà i suoi saluti anche l'Assessore del Comune di Forlì, con delega alla Pace e ai Diritti Umani, Rosaria Tassinari

Chi fosse interessato a partecipare all’evento può rivolgersi al Centro Pace di Forlì: forli.centropace@gmail.com o al numero 327.8622022.