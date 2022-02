L'“espressione corporea” al centro di un seminario con Susanne Martinet

“Susanne è una donna straordinaria, un esempio di tempra e autenticità: solo il fatto di incontrarla, rappresenta in sé un’esperienza di quelle che non si dimenticano. Mancava da qualche anno in Emilia Romagna, siamo felici che ritorni sul nostro territorio scegliendo Forlì ed essendo nuovamente ospite di Accademia InArte dopo le fortunate occasioni passate”: così la Direttrice di Accademia InArte, Ilaria Mazzotti, dà sin da ora il benvenuto a Susanne Martinet, che presso la sede di via Gorizia 210 a Forlì sarà protagonista sabato 26 e domenica 27 febbraio di un seminario di “espressione corporea”.

Susanne Martinet, stimata formatrice, didatta e ricercatrice, è una vera e propria icona della disciplina. Diplomata presso l’Istituto di musica e ritmica Jaques-Dalcroze di Ginevra, ha in seguito approfondito la sua formazione attraverso la pratica di tecniche diverse: dalla danza allo yoga, dall’eutonia all’uso della voce. Dopo anni di insegnamento di ritmica in Svizzera e a Parigi, si è dedicata al movimento e una lunga ricerca l’ha portata ad elaborare una sua personale metodologia, sviluppando i principi di Emile Jaques-Dalcroze. Ha svolto attività didattica a Ginevra, in Francia, in Lussemburgo, in Svezia e in Italia, codificando le sue tecniche nel libro “La musica del corpo” (ed. Erickson) e consentendo, grazie al suo impegno nell’ambito della pedagogia del movimento come mezzo espressivo, l’istituzione presso il Conservatorio di Padova del primo corso di formazione nell’Espressione Corporea secondo la sua metodologia.

“Quello di Susanne è davvero un seminario adatto a tutti. Psicologi, insegnanti, musicisti, danzatori, formatori, educatori. Ma penso anche agli studenti di musica, danza e teatro o a chi stia affrontando un percorso universitario nel campo dell’educazione e della formazione”, sottolinea Ilaria Mazzotti. “Il lavoro di espressione corporea”, aggiunge, “ha infatti quattro principali obiettivi: acquisire coscienza e padronanza del corpo, riuscire ad esprimere e comunicare ciò che si ha in sé, migliorare il proprio ascolto e la propria ricettività, affinare la sensibilità. Concetti preziosi soprattutto per coloro la cui professione è orientata verso gli altri. Tuttavia il seminario di Susanne è e rimane un’esperienza da vivere soprattutto per se stessi e per imparare ad ascoltarsi. C’è una grande metafora dietro agli esercizi di eufonia, tecnica che permette di compiere movimenti con il minor sforzo possibile: basti pensare a quante volte, nella nostra quotidianità, abbiamo l’impressione di disperdere energie e movimento in cambio di piccoli risultati.”

Il seminario si svolgerà in due giorni, per un totale di dieci ore: sabato dalle 9.30 alle 17.30 (con pausa di un’ora) e domenica dalle 9.30. L’esperienza , che rientra nel progetto “Corpi musicali” ospitato nei locali dell’Accademia InArte, si svolgerà, necessariamente, a numero chiuso con necessità di iscrizione e prenotazione. Gli interessati possono chiamare il 3473906847 oppure consultare il sito www.inarteonline.com nella sezione Eventi, dove troveranno tante informazioni e suggerimenti utili, nonché la quota di partecipazione richiesta.