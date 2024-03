“Semplicemente primavera”: letture e laboratori a Galeata

Prosegue la collaborazione tra Polo unico famiglie e giovani dell'ASP San Vincenzo de' Paoli con Associazione Teodorico e Nati per Leggere. Gli appuntamenti saranno tutti gratuiti, permetteranno ai genitori di creare un momento speciale con i propri figli, attraverso letture e laboratori ludici.

Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 16 marzo alle 16.00 presso la Biblioteca di Galeata. “Semplicemente primavera” è il titolo dell’incontro che prevede un pomeriggio con alcune letture a tema insieme a volontari e volontarie Nati per Leggere, e un laboratorio di attività manuali a cura di Polo Unico Famiglie e giovani di ASP San Vincenzo de' Paoli.

Al termine delle iniziative, Associazione Teodorico di Galeata offrirà una merenda a tutti i bambini. L'iniziativa è gratuita, i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto di riferimento.