“Sempre Connessi!”: incontro online con lo psicologo Michele Piga su come gestire le tecnologie digitali in famiglia

“Riflessioni e buone pratiche per una corretta gestione delle tecnologie in famiglia” è il tema dell’incontro on line – sulla piattaforma Zoom - che si terrà martedì 17 maggio, a partire dalle ore 20,45 nell’ambito del progetto “Sempre connessi!”, promosso dal Comune di Forlimpopoli, dalla sede di Forlimpopoli del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e dall’associazione Nodi.

L’incontro, che è rivolto a genitori e insegnanti e vedrà la partecipazione dello psicologo Michele Piga dell’associazione Psichedigitale, vuole essere l’occasione per riflettere e confrontarsi sul ruolo educativo degli adulti in rapporto al mondo digitale e sull’importanza che gli adulti siano consapevoli dei rischi e delle opportunità che i ragazzi possono incrociare nella loro esperienza online.

La partecipazione è gratuita. Per partecipare occorre iscriversi inviando una mail a c.famiglie@gmail.com

Agli iscritti verrà inviato il link e le istruzioni per partecipare all’incontro.