A Modigliana nascono i "Sentieri agrourbani": 9 percorsi alla scoperta del territorio

Il prodotto turistico Sentieri Agrourbani sarà inaugurato il 3 e 4 luglio per volontà dell’Amministrazione comunale di Modigliana.

"Il tutto nasce dalla volontà di valorizzare i molteplici aspetti del territorio, cercando di creare un filo conduttore che unisca storia, racconti, arte e bellezze naturali - spiegano dall'amministrazione - . Il nostro territorio, grazie alla sua collocazione geografica e morfologica, ha reso Modigliana un importantissimo nucleo nei secoli: i Conti Guidi, la trafila garibaldina, l’800 fra l’arte di Silvestro Lega e l’Industria della Seta, Maria Stella Chiappini e le relazioni con il casato d’Orleans, la storia partigiana, il recento sviluppo del design industriale, le eccellenze vitivinicole, la riserva sperimentale di Montebello e i paesaggi delle tre vallate del Tramazzo, Ibola e Acerreta, sono solo alcuni degli elementi fra cui l’amministrazione comunale ha voluto tessere un unico filo rosso, una linea che non faccia distinzioni fra i nuclei storici, tessuto urbano e campagna, ma capace di trovare narrazioni coerenti che possano raccontare con semplicità di informazione il grande patrimonio comunale. Parlare di percorrenza lenta è stato quindi spontaneo: tramite la semplice azione del percorrere come pratica estetica si possono scoprire le tante ricchezze del nostro grande patrimonio. La rete sentieristica al 2021 si compone di 9 percorsi ad anello partenti dal centro urbano, con sotto percorsi, per un totale di oltre 180 km di tracciamenti . Per ogni percorso sono state individuate tematiche e narrazioni specifiche, segnalati i punti di interesse storico, naturalistico, enogastronomico. Ogni anello è stato tracciato tramite gps, le tracce sono disponibili sul sito per il download. Tutti i sentieri possono essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo".

Il sito www.sentieriagrourbani.com si configura come una vera e propria guida del viaggiatore, dove è possibile esplorare in anteprima il territorio, trovare tutte le informazioni per pianificare il proprio viaggio e tenersi aggiornati su eventi ed esperienze. Oltre al sito, le pagine social Instagram e Facebook sentieri_agrourbani amplieranno i contenuti di interazione, creando aggiornamenti continui sulle possibilità della rete. Oltre alle informazioni online, sarà possibile trovare le mappe cartacee presso gli esercizi convenzionati. La mappa cartacea conterrà anche il passaporto del viaggiatore: su ogni percorso è posizionato un cartello di punto panoramico, basterà fotografarsi di fianco, taggare i sentieria agrourbani sui social e far timbrare la tappa negli esercizi del centro. Completati 5 o 9 percorsi si accederà a pacchetti premi sponsorizzati da Decathlon Faenza.

Il festival dei Sentieri Agrourbani: inaugurazione della rete sentieristica

Il 3 e 4 luglio inaugurano i Sentieri Agrourbani di Modigliana, la rete escursionistica che permetterà di esplorare e conoscere il Comune tramite oltre 180 km di sentieri ad anello, tutti a partire dal centro e disseminati per il territorio: fra natura selvaggia, degustazioni, concerti e arte verrà aperta una vera e propria mostra permanente del territorio.

Il festival non sarà solo un momento inaugurale, che darà l’opportunità di conoscere le differenti narrazioni in essere, ma si presenta come un vero e proprio laboratorio di pensiero con l’intento di creare nuove possibilità contemporanee nelle relazioni fra uomo, natura, costruito e immagine.

Se la prima giornata, quella del 3 luglio, è dedicata alle esperienze territoriali quali escursioni all’alba, degustazioni fra le vigne e visite al centro, quella del 4 luglio vuole esplorare nuovi orizzonti del camminare come pratica estetica attraverso la valorizzazione della riserva sperimentale di Montebello.

- La giornata del 3 luglio: dall’alba al tramonto

Il 3 luglio sarà possibile scoprie i paesaggi selvaggi del Monte del Tesore, tramite un trekking all’alba organizzato dall sezione CAI di Modigliana, con tappa a Santa Reparata per un brunch agricolo e letture animate, per poi tornare a Modigliana tramite la Strada del Sole. Sarà possibile raggiungere il gruppo trekking a Santa Reparata o ritornare a Modigliana tramite la navetta , con partenza da Piazza Cesare Battisti, per chi volesse percorrere il percorso solo per metà. Seguiranno poi degustazioni in cantina presso il Convento dei Frati Cappuccini, sede dell’Azienda Vitivinicola Torre di San Martino. Durante la serata verrà inaugurato lo Spazio d’Arte che andrà ad ampliare l’offerta del centro culturale bibliotecario. A seguire infine l’Inaugurazione della mostra di Chiara Lecca e Nicola Samorì sul tema di Dante dal titolo “Selva mille”, a cura di Sabrina Samorì. La mostra presenterà inediti di entrambi gli artisti, che si confronteranno con l’anno dantesco in corso.

- La giornata del 4 luglio: riserva sperimentale.

La giornata del 4 luglio sarà dedicata alla scoperta della riserva sperimentale di Montebello, 320 ettari di bosco di proprietà del Comune di Modigliana. La riserva di Montebello nasce negli anni ‘50 da un progetto nazionale a fini sperimentali sulla coltivazione boschiva, contando numerose tipologie differenti di alberi presenti al suo interno, provenienti da tutto il mondo. All’inizio del nuovo millennio i 320 ettari di bosco vengono acquisiti dall’Amministrazione, che vanta così un patrimonio unico e singolare.

La giornata si svolgerà all’insegna della scoperta: i 3 artisti Clarulecis, Giacomo Cossio e Verter Turroni realizzeranno opere di Land Art all’interno dei 3 punti di sosta del percorso principale, creando nuove relazioni fra natura e immagine. Ad accompagnarli vi saranno performance musicali realizzate da Bevano Est, Horseloverfat, Young European Orchestra e Fry Moneti in collaborazione con Strade Blu. Nella main area dell’evento si troveranno poi mercatini a km 0, degustazioni di erbe aromatiche, banchetti di confronto con trainer specializzati, aree olistiche per il relax. A pochi passi è possibile raggiungere la cantina Villa Papiano, che proporrà degustazioni di vino. Nell’area è inoltre presente il Cerchio Dantesco, anello escursionistico dedicato a Dante, che ripercorre in parte il percorso che il sommo poeta fece fra Firenze e Ravenna.

Sarà possibile raggiungere l’area tramite la navetta del gruppo Agenzia Viaggi Erbacci sponsorizzata Conad Modigliana, che partirà da Piazza Matteotti, oppure prenotando le e-bike presso la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme, a piedi, a cavallo o in bici. Ogni informazione verrà rilasciata sul sito ufficiale e sulle pagine social, in cui sarà possibile conoscere i dettagli dell’evento.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con tantissimi volontari locali, veri appassionati del territorio: il CAI di Faenza sezione di Modigliana, nella figura di Luca Nati, la Consulta Giovani di Modigliana in particolare con Daniel Francioni e Lucia Fabbri, appassionate del territorio come Linda Valtancoli e Valentina Aulizio, il Circolo fotografico la Roccaccia nelle figura di Erika Cicognani e Salvatore Leanza, le dipendenti comunali Erika Nannini, Camilla Pesci e Valeria Liverani, il tutto sotto la curatela dell’Assessore alla Cultura, Turismo e Politiche Giovanili Rosa Grasso. Il progetto inoltre è stato realizzato grazie al contributo degli sponsor BCC Ravennate Imolese Forlivese e Romagna Acquae Società delle Fonti, che fin da subito hanno creduto nella possibilità di valorizzazione.