“Serata in...corto” con Antonio Franchini: all'Arena Hesperia un'iniziativa di raccolta fondi

Mercoledì 20 luglio alle ore 20.30 presso l’Arena Hesperia di Meldola, il Rotary Club Forlì Tre Valli promuove, in collaborazione con il Comune di Meldola, una serata dedicata ad una raccolta fondi a favore dell’associazione di promozione sociale Atelier del cartone animato. L’Atelier del Cartone Animato APS, nato nel 1981, è impegnato su molteplici aspetti tra cui la pedagogia del cinema d’animazione ed il tema della sensibilizzazione verso la disabilità, che da diversi anni è una priorità dell’associazione. Da qualche tempo a questa parte, il gruppo, sta utilizzando come strumento educativo anche i racconti di Antonio (ragazzo autistico asperger) che rappresentano un interessantissimo ponte tra la disabilità e la “normalità” permettendo di costruire esperienze in cui i partecipanti sono direttamente a contatto con la realtà diversamente abile ed il suo mondo. Nelle iniziative come questa “serata in...corto” si attivano così dinamiche di partecipazione, riflessione, attenzione alla disabilità e all’unicità delle persone, ma al tempo stesso si pongono le basi per creare prodotti artistici di intrattenimento di notevole qualità, utili a diffondere un’idea di inclusione e partecipazione intorno a questi temi, a partire dall’idea che anche gli individui con disabilità hanno capacità straordinarie che se coltivate possono dare grandi soddisfazioni, pur se bizzarre e inusuali.

E sarà proprio Antonio Franchini il protagonista della serata di mercoledì. Antonio è nato a Forlì il 2 luglio 1997. Ha iniziato a parlare molto presto e ha imparato a leggere da solo perché molto incuriosito dai libri che la mamma gli leggeva e che lui imparava a memoria. Durante il primo anno della scuola materna sono apparse evidenti le sue diversità rispetto ai coetanei. In seguito, verso i 5 anni di età, è stata formulata la diagnosi di autismo con sindrome di Asperger. Nel 2016 si è diplomato con la votazione di 93\100 al Liceo delle scienze umane di Forlimpopoli con la seguente motivazione della commissione didattica: “Ha dimostrato una competenza linguistica quasi poetica con padronanza anche delle figure retoriche oltre che di un lessico ricco e raffinato.” Nel dicembre 2018 è stato pubblicato il suo primo libro “Tonywood – storie e racconti di un ragazzo autistico”. Grazie al supporto del Rotary Club Forlì Tre Valli è stato realizzato poi nel 2020 il cortometraggio “La Bicicletta di Enrico”, racconto che Antonio ha scritto in occasione della Prima Comunione di un “amico” con la passione per la bicicletta. La produzione è stata inserita all’interno della rassegna Sedicicorto International Film Festival Forlì del 2020 è anche pubblicata su youtube. In questa importante serata riusciremo insieme a dare una mano ad Antonio e all’Atelier a pubblicare altri lavori e produrre ulteriori opere audio\video che possano aiutarlo ad esternare la propria vena creativa, le sue emozioni e le sensazioni che lo accompagnano nella vita.