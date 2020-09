Serata "In riva al lago" tra aperitivi, libri e la musica degli Arancia Meccanica

Prosegue a Calafoma la rassegna In riva al lago, con la direzione artistica di Giancarlo Dini. Martedì 29 settembre alle ore 19.00 è in programma l'aperitivo - agricocktail con la presentazione del libro "Splendere comunque" che raccoglie le lettere che si sono scambiate le autrici Rita Panciatichi e Francesca Francisconi durante il lockdown sul blog Rimmel Ribelle.

Il ricavato delle vendite del volume, a offerta libera, viene devoluto all’associazione Marafiki Primary School Onlus che gestisce un orfanotrofio in Kenya a Malindi.

La filosofia dietro alle corrispondenze e alla decisione di raccoglierle in un libro? “Cercare di vedere il bello in ogni cosa che viviamo. E se non lo vediamo subito, guardare ancora meglio. E’ ciò che abbiamo provato a fare nel nostro tempo sospeso raccogliendo emozioni per continuare a splendere comunque”.

Dopo la cena si tiene il concerto degli Arancia Meccanica. Il gruppo musicale del forlivese è attivo dal 1972 ed è una delle poche band storiche ancora attive. Ha attraversato gli anni ‘70 esibendosi praticamente in tutto il nord Italia arrivando anche in Svizzera e al centro Italia fino in Umbria. Data la grande esperienza il repertorio contiene brani che spaziano dal rock dei mitici anni ‘60 e ‘70, al pop anni ‘80, arrivando al genere italiano, da Battisti a Vasco e tanto altro. Compongono il gruppo: Moreno Lombardi, chitarra e voce, Giordano Musiani, batteria e voce, Alessandro Sughi, piano e tastiere e Massimo Calabrese al basso.

L’ingresso per la cena è previsto alle 19.00 e l’inizio dello spettacolo alle ore 20.30/21.00, il tutto a euro 20. Per ragioni di distanziamento i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione: 349 6313067 (Calafoma).