I "Sapori dal mondo" al Parco Terme Panighina di Bertinoro partono dal Messico

E’ tutto pronto per il primo appuntamento di “Sapori del mondo”, il ciclo di serate organizzato dal ristorante pizzeria “Il Parco” all’interno dello storico Parco Terme Panighina di Bertinoro per condurre i partecipanti alla scoperta dei piatti tipici, delle bevande e delle musiche tradizionali dei diversi angoli del pianeta. Giovedì 17 giugno protagonista sarà il Messico con un ricco buffet servito composto da specialità tipiche accompagnate dall’immancabile bicchiere di cerveza, mentre lo staff di Rafael Nunez renderà l’atmosfera caliente.

Tra gli appuntamenti settimanalici sono anche le domeniche anni ’80 e ’90 con musica e videoproiezioni del passato, gli aperi-family del mercoledì con animazioni per bambini e dj, il martedì in compagnia dei cocktail e della musica dello 'Staff Coccole' e il giovedì con dj set targato Ramirez in alternanza ai “Sapori del mondo”.