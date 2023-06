Serata musicale a Pieveacquedotto con l'orchestra della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli

Giovedì 29 giugno, alle ore 21.30, nell'area esterna della parrocchia di Pieveacquedotto, via Ca' Mingozzi 9, Forlì, sarà in programma un concerto dell'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, mentre in precedenza, alle ore 20.30, lo storico dell'arte Marco Vallicelli condurrà una visita guidata all'antica Pieve. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna - Quinta parte" a cura di Marco Viroli, Marco Vallicelli e Gabriele Zelli, foto di Tiziana Catani e Dervis Castellucci.

L'appuntamento fa parte della rassegna organizzata per la quinta volta dall'associazione culturale Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi.

L'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli è una formazione variabile fra i 20 ed i 30 elementi che vede fianco a fianco allievi e musicisti già esperti. Il gruppo, diretto da Davide Castiglia, è composto da violini, violoncelli, flauti, basso, fisarmoniche, organetti, chitarre, voci e percussioni etniche. Da sempre è capace di coinvolgere il pubblico con la sua freschezza interpretativa in un viaggio alla scoperta di brani conosciuti e non che fanno parte del repertorio della musica tradizionale di Italia, Francia, Germania, Irlanda, attraversando la cultura zingara e quella ebraica. Partecipazione libera. Per informazioni Claudio Guidi: 3386462755.