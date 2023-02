Serata musicale live allo "speakeasy" con Beatrice Lenzini e Gianluca Arcesilai

Lo "speakeasy" di Forlì, il cocktail club aperto lo scorso inverno a pochi passi dal centro storico di Forlì ed ispirato ai locali che sorgevano lontano da occhi indiscreti negli anni del proibizionismo americano, organizza una serata musicale live. Dalle 22 si esibiranno Beatrice Lenzini e Gianluca Arcesilai. Al timone del locale c'è Gerardo Marcogiuseppe, per tutti "Jerry", affiancato da Elia Michelacci, il braccio destro, e i "delfini" Pietro Ceccarelli, Filippo Zanelli, Paolo Avoli, Manuel Baldoni, Adam Dehby e Thomas Battistini. Il locale si trova in via Luigi Ridolfi 7A.

Dietro al bancone della creatività non ci sono mani improvvisate, ma ragazzi che hanno seguito un iter formativo anche grazie alla cooperativa fondata da Jerry, dove si formano ragazzi con la possibilità di esercitare la professione del bartender, seguendo un percorso di crescita in modo trasversale. Mentre per quanto riguarda i drink, c'è un'idea di ricerca e filosofia sulla materia prima. "Per presentare un buon prodotto puntiamo sulla migliore frutta presente sul mercato, che provvediamo a selezionare personalmente - aveva tenuto a specificare Marcogiuseppe -. Siamo ragazzi giovani che credono in questo progetto ed i soldi sono l'ultima cosa che consideriamo. Il nostro obiettivo è quello di permettere ai nostri ospiti di guardare il drink con un occhio differente, in modo che la degustazione possa avvenire in modo consapevole e senza eccessi”.