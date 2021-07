Serata a base di paella alla valenciana alla Parrocchia di San Giorgio

Prezzo non disponibile

La Parrocchia e il Comitato di Quartiere San Giorgio organizzano per sabato 17 luglio,a partire dalle ore 20 una serata a base di "Paella alla valenciana".

Per i partecipanti paella, acqua,vino e sorbetto saranno serviti nell'area parrocchiale di San Giorgio in, via Zampeschi 115

Forlì. Solo su prenotazione entro il 14 luglio al 3398420481 o 3496340362.

