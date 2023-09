Serata romagnola a Villafranca: cena e concerto del Trio Iftode

Prezzo non disponibile

Giovedì 7 settembre, a partire dalle 19.45, all'area esterna de Il Palazzone, via Tredici Novembre 88, Villafranca, sarà organizzata una cena (antipasto romagnolo, trofie alla finta carbonara, bracioline alla messinese con pomodorini, scortichino con scaglie di grana all'aceto balsamico, dolce, caffé) e successivamente sarà possibile assistere al concerto del Trio Iftode. Il ricavato della serata sarà destinato al restauro dell'ex Istituto Professionale per l'Agricoltura, sede dell'associazione Il Palazzone.

Teddi Iftode (primo violino), Radu Iftode (secondo violino) e Vlad Iftode (tastiere) eseguiranno brani della tradizione popolare romagnola. Interverrà Gabriele Zelli che proporrà aneddoti divertenti sulla Romagna e sui romagnoli. Nell'occasione sarà possibile acquistare il libro U n'è mai témp par muri' (10 euro), che raccoglie poesie e zirudële in dialetto romagnolo di Mario Vespignani (in questo caso il ricavato sarà devoluto all'Istituto Prati per finanziare iniziative a sostegno degli alluvionati). Prenotazione obbligatoria entro martedì 5 settembre al 3201142636 (Piero).