Tagliatelle al ragù a volontà: serata di festa a San Giorgio

La Parrocchia e il Comitato di Quartiere San Giorgio organizzano per sabato 3 luglio, dalle ore 19,30 alle 21,30, la serata "Tagliatelle". Saranno servite tagliatelle al ragù a volontà compreso acqua, vino e cocomero. Il tutto secondo le normative Covid -19. Si può partecipare solo su prenotazione entro giovedì 1 luglio, telefonando ai numeri 3398420481 e 3496340362. Presso Area Parrocchiale San Giorgio in via Zampeschi 115 Forlì