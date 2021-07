Serefuori: a Forlimpopoli tocca a Plòz

Secondo appuntamento giovedì 8 luglio in Piazza Garibaldi alle 21 con Serefuori, la manifestazione che anima le serate dei giovedì di luglio a Forlimpopoli offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare buona musica dal vivo, passeggiare tra i mercatini alla ricerca di curiosità e degustare le rinfrescanti proposte dei locali del centro.



Protagonista musicale della serata sarà Plöz, al secolo Paolo Faetanini scrittore e musicista, che combina queste due arti nell'originale proposta di brani musicali con i testi in dialetto romagnolo.Terminati gli studi Plöz si è infatti dedicato alla musica come compositore e arrangiatore, scrivendo testi e musica per diversi artisti della scena musicale romagnola. Ha composto un album musicale uscito nel 2018 dal titolo borderline “Vizi Capitali “; ballate dal sapore country, sonorità rock, folk, jazz ma anche caraibiche. ha quindi scritto per la casa editrice “Albatros“ un libro di poesie in dialetto romagnolo con traduzione in italiano “Te mez dlà nota“ (nel mezzo della notte), il suo primo approccio alla poesia dialettale che ha fatto poi da spunto per la sua nuova ricerca musicale.



"La prima serata - ricorda il sindaco Milena Garavini - ha visto il tutto esaurito in piazza e tante persone passeggiare serene nei due mercatini di piazza Pompilio e di via della Rocca o gustare un aperitivo seduti nei locali del Centro. E' stata davvero un'ottima partenza. E confidiamo che anche questa seconda serata ripeta il successo della prima, all'insegna ancora della musica, del cibo, dell'artigianato e soprattutto dello stare bene insieme".