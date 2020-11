Serena Dandini, la ministra Elena Bonetti e altre protagoniste al Festival del Buon Vivere

Il sabato del Festival del Buon Vivere è intitolato Cultura Femminile Plurale e gli incontri sono visibili, come sempre, dal sito terradelbuonvivere.it/festival , sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Festival e sul digitale terrestre canale 670 di Radio Studio Delta, media partner dell’evento. La diretta parte alle 11 con Monica Fantini che dialoga con Serena Dandini del suo ultimo, recentissimo libro “La vasca del Führer”, nel quale, prendendo spunto da una fotografia scoperta per caso, l’autrice si mette sulle tracce di Lee Miller Penrose, una delle personalità più straordinarie della fotografia del Novecento.

Un'istantanea in bianco e nero coglie una donna dalla bellezza struggente immersa in una vasca da bagno del tutto ordinaria. Guardando bene, però, in basso ci sono degli anfibi sporchi di fango, e in un angolo, sulla sinistra, un piccolo quadro. Il viso nella cornice è quello di Adolf Hitler, il fango è quello di Dachau; lei, la donna, è Lee Miller: ha da poco scattato le prime immagini del campo di concentramento liberato, e ora si sta lavando nella vasca del Führer. Prendendo spunto da una fotografia che ha scoperto per caso, Serena Dandini si mette sulle tracce di Lee Miller Penrose, una delle personalità piú straordinarie del Novecento. La cerca nei suoi luoghi, «dialoga» con lei, ripercorre la sua esistenza formidabile – che ha anticipato ogni conquista femminile – in un avvincente romanzo, una storia vera, tra i fasti e le tragedie del secolo scorso.

Alle 15 “Donne, ricerca scientifica e società” una riflessione su temi dell’ambiente e della crisi climatica e sul rapporto tra pensiero di genere e biologia darwiniana classica e contemporanea, a cura di Nuova Civiltà delle Macchine e Donne e Scienza.

Alle 18, il salotto del Buon Vivere si anima per parlare di “Essere umane. Donne, fotografia e cultura”. Fabio Lazzari dialoga con la grande artista fotografa Letizia Battaglia, con Serena Dandini e con Walter Guadagnini (direttore di Camera e curatore della mostra Essere Umane).

Alle 20.30 Marianna Aprile conduce Il Punto di Vista della Virgola con la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti, la fotografa Silvia Camporesi e la regista Julie Taymor.

Per la sezione delle associazioni, sabato alle 8.30 la Diocesi di Forlì-Bertinoro propone “Bellezza&bellezze per rinascere”, alle 12.30 Svagarte “Ali di donna” e, infine, alle 14 “(In)Vulnerabili. Lock video”.

Domenica alle 8.30 AICS Comitato Provinciale - AICS Volley Forlì propongono “Mamanet, le donne fanno rete” e l’Associazione Bioginnastica presenta “Bellezza e armonia”. Alle 12.30 Mercato Circolare con il contributo di Bollait, 13ricrea, Mooncup Vic, Via Baltea e Edizero presenta “Femminle Circolare: storie di buona economia” e alle 14, torna l’appuntamento con “(In)Vulnerabili. Lock video”.