“Vieni che te le suono": Sergio Sgrilli tra musica e risate a Predappio

“Vieni che te le suono" è il nuovo show di Sergio Sgrilli, dove ritroviamo il comico, ma anche lo Sgrilli interprete, musicista, cantautore, attore, autore, narratore; come ama definirsi lui. Sarà sul palco del Teatro Comunale di Predappio, sabato 29 ottobre alle 21:00.



Un racconto lungo come la carriera dell’Artista, oltre 30 anni, dedicati alla creatività ed a uno stile di vita che Sergio definisce: “sbarcare il lunario al meglio che si può!” In scena solo poche cose: una sedia, una chitarra e tante, tante cose da raccontare per risate a crepapelle intervallate da momenti introspettivi e applausi a scena aperta scaturiti da situazioni tragicomiche. Dalle origini toscane, ai primi concerti come musicista e cantante che colorava con battute ed aneddoti, fino ad arrivare ai veri monologhi da comico dove l'attore racconta e si racconta. E poi ancora: i viaggi, le collaborazioni, stralci di vecchi e nuovi spettacoli, i pezzi più popolari fatti in tv, i tentativi di andare al Festival di Sanremo fino a qualche canzone del suo ultimo disco “Dieci Venti d’Amore”.

Uno spettacolo interattivo, mutevole, ma con diversi piani di lettura che riesce a trascinare lo spettatore e ad instaurare con lui un rapporto diretto, dialettico, entusiasmante. Tanta Musica e Comicità in uno spettacolo unico, davvero completo e straordinariamente coinvolgente per una serata da raccontare!

Info: intero € 18,00, ridotto € 12,00 (Ragazzi under 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni, CRAL CNA). 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it