"Sermone al mio celeste pollaio": Mariangela Gualteri inaugura i 20 anni di Città di Ebla

Il calendario degli appuntamenti dedicato ai 20 anni di Città di Ebla vedrà la sua apertura venerdì 31 maggio all'Ex Atr, ore 21.00, con Sermone al mio celeste pollaio, rito sonoro scritto e interpretato da Mariangela Gualtieri con la guida di Cesare Ronconi.

Una composizione di versi editi e inediti, nella forma di brevi sermoni, che la poetessa rivolge innanzitutto a se stessa e nei quali riconosce lo sconvolgimento attuale: «innamoramento ira vergogna pietà caduta della speranza bagliori di speranza esortazioni tristezze, tutto insieme senza virgole perché così lo stiamo vivendo. Amore per la specie. Odio per la specie. Benedizione e maledizione. Sono i miei versi più predicatorii, i più difficili da scrivere senza presunzione. È a me stessa per prima che sono rivolti, a me e al mio celeste pollaio (verso rubato all’amato Nino Pedretti), perché è piccolo l’umano e l’immagine di un celeste pollaio tiene insieme la piccolezza di noi tutti, l’idiozia, la tenerezza e tutto il cielo». Questa serata, oltre a rappresentare uno straordinario inizio, anche grazie al legame di lungo corso tra Teatro Valdoca e Città di Ebla, è contestualmente l’occasione per omaggiare il Festival Caterina Sforza 2024 – L'Anticonformista che avrà il suo momento apicale la settimana prossima.

Mariangela Gualtieri è nata a Cesena, in Romagna. Si è laureata in architettura allo IUAV di Venezia. Nel 1983 ha fondato, insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga. Fin dall’inizio ha curato la consegna orale della poesia, dedicando piena attenzione all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal vivo. Fra i testi pubblicati: Antenata (Crocetti ed., 1992 e 2020), Fuoco Centrale (Einaudi, 2003), Senza polvere senza peso (Einaudi, 2006), Sermone ai cuccioli della mia specie (L’arboreto Editore, 2006), Paesaggio con fratello rotto (libro e DVD, Luca Sossella Editore, 2007), Bestia di gioia (Einaudi, 2010), Caino (Einaudi, 2011), Sermone ai cuccioli della mia specie con CD audio (Valdoca ed., 2012), A Seneghe. Mariangela Gualtieri/Guido Guidi (Perda Sonadora Imprentas, 2012), Le giovani parole (Einaudi, 2015), Voci di tenebra azzurra (Stampa 2009 ed., 2016), Beast of joy. Selected poems (Chelsea Editions, New York, 2018), coautrice di Album dei Giuramenti e Tavole dei Giuramenti di Teatro Valdoca (Quodlibet, 2019), Quando non morivo (Einaudi, 2019), Paesaggio con fratello rotto (Einaudi, 2021), L’incanto fonico. L’arte di dire la poesia (Einaudi, 2022), Bello mondo (Einaudi, ET Poesia 2024), Ruvido umano (Einaudi, 2024).

www.teatrovaldoca.org

Ingreso libero