La giornata del Buon Vivere di martedì: tra letteratura, con Sofia Assirelli e Cristina Portolano, e musica, con la Forum Livii orchestra

Libri e musica in primo piano nella giornata di martedì 20 settembre del Festival del Buon Vivere 2022: in mattinata ecco infatti alle ore 10 alla Fabbrica delle Candele la presentazione del volume illustrato "Tettonica", di Sofia Assirelli e Cristina Portolano, mentre in serata, all’Arena del BV, salirà sul palco la Forum Livii Orchestra diretta dal maestro Marco Sabiu, per il concerto "Una fabbrica di musica".



La giornata di martedì 20 settembre del Festival del Buon Vivere si apre alle ore 10 alla Fabbrica delle Candele con la presentazione del libro "Tettonica", di Sofia Assirelli e Cristina Portolano, che saranno in dialogo con il giornalista Corrado Ravaioli. Quella che la scrittrice Assirelli e l’illustratrice Portolano raccontano è una storia divertente e toccante sul rapporto con il proprio corpo, sulle relazioni che prendono forma, con la religione, le amicizie viscerali dell’adolescenza e il percorso complesso, accidentato e comico della crescita. In serata invece, all’Arena del Buon Vivere (ore 21) il concerto "Una fabbrica di musica", con la Forum Livii Orchestra diretta dal maestro Marco Sabiu. La preparazione dei cantanti è a cura del maestro Umberto Scida, il coordinamento registico di Loretta Giovannetti. Collaborano al progetto Francesca Fantini, Omar Brui e Luca Medri. Una produzione Cosascuola Music Academy, con il patrocinio del Comune di Forlì.



Gli altri appuntamenti della giornata



A Corte San Ruffillo di Dovadola, dalle 15 alle 16.30 e dalle 16.40 alle 18, si tiene il laboratorio sulla biodiversità per bambini titolato Un metro di diversità. Piccoli animali e grande diversità. Attività esperienziale sul campo per mettere in relazione i più piccoli con la natura che li circonda, guardandola con occhi consapevoli e complici e, perché no, dimenticare per qualche ora tablet e smartphone per riavvicinarsi alla realtà. Prenotazione obbligatoria allo 0543 934674.



Tra le 15 e le 16 si torna in centro a Forlì, al Refettorio, dove Uisp comitato territoriale Forlì Cesena Aps, in collaborazione con Liceo scientifico statale "Fulceri Paolucci De Calboli", organizza il laboratorio sperimentale sul contrasto alla violenza in genere Differenze in relazione!.



E alle 18, sempre al Refettorio, Valerio Melandri, direttore del Master in Fundraising di Forlì - Università degli Studi di Bologna, terrà il seminario Fundraising. La gentile arte del dono.





La mattinata di mercoledì 21 settembre



Alle ore 10 al Palazzetto dello sport di Forlimpopoli con la presentazione del libro Nata in via delle cento stelle, di Federico Taddia, che sarà in dialogo con il giornalista Corrado Ravaioli.

Tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero e gratuito, alcuni richiedono la prenotazione (per la modalità di prenotazione si veda il programma sul sito).

Il Festival del Buon Vivere è promosso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Forlì e dell’assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna, il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’ENIT, del Comune di Dovadola, del Comune di Forlimpopoli e del Comune di Meldola.