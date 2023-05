Settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio in Archivio: le iniziative a Forlì

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 10/05/2023 al 14/05/2023 Orario non disponibile

Dall'8 al 14 maggio 2023 l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena partecipa con un ricco calendario di iniziative alla ventiduesima edizione della Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in Archivio. Quante storie nella Storia, promossa dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Emilia-Romagna, dalla Regione Emilia-Romagna – Settore Patrimonio culturale e dall’ANAI – Sezione Emilia-Romagna.

Nella sede di Forlì, il 10 maggio è previsto l'incontro, dal titolo A spasso tra le carte. Il territorio raccontato dalle fonti d'archivio, con gli studenti e i docenti del Liceo Scientifico Statale "Fulcieri Paulucci di Calboli" di Forlì, che scopriranno il nostro territorio attraverso alcune fonti archivistiche conservate presso l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena, tra cui suggestive mappe catastali ottocentesche. Uno sguardo particolare interesserà la Romagna Toscana, area territoriale alla quale l'Archivio sta dedicando nel corso del 2023 diverse iniziative, in occasione del centenario del passaggio di dodici comuni di quella zona alla provincia di Forlì.

Si prosegue l'11 maggio con l'incontro didattico La ricerca genealogica attraverso alcune fonti archivistiche, presso la sede dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. Marconi" di Forlì. Alcuni studenti relazioneranno ad altri alunni e docenti, anche attraverso strumenti multimediali, la loro esperienza in Archivio di Stato: tre appuntamenti, effettuati nei mesi di febbraio e marzo, nel corso dei quali sono entrati in contatto diretto con alcune fonti archivistiche utili per le ricerche genealogiche, la documentazione militare, processuale e relativa all'infanzia abbandonata.

A partire dal 12 maggio sarà reso disponibile sul canale YouTube dell'Archivio il video, Quante storie nella Storia: raccontacene una! Una sera di marzo del 1861, dedicato a un episodio criminoso accaduto nel territorio cesenate, ricostruito attraverso le carte processuali conservate in Archivio. Il video è stato realizzato nell'ambito di un tirocinio in collaborazione con l’Università di Bologna.

Infine dalle giornate del 13 e 14 maggio sarà reso disponibile sul canale YouTube dell'Archivio il video, Pietro Zangheri grande naturalista italiano del '900, una visita virtuale alla mostra, ospitata presso la sede di Forlì dell'Archivio dal 14 marzo, Giornata Nazionale del Paesaggio, fino al 14 aprile 2023. La mostra, grazie a una serie di tavole illustrate con disegni originali, ricorda la figura del grande naturalista forlivese Pietro Zangheri, che dedica alla Romagna oltre 60 anni di ricerca naturalistica e più di duecento pubblicazioni, anche al fine di promuoverne il messaggio culturale, che invita tutti noi alla salvaguardia del patrimonio naturale del nostro territorio e non solo. L'allestimento è stato arricchito da documenti originali, conservati in Archivio di Stato, relativi ad alcuni aspetti della biografia di Zangheri e da suoi materiali bibliografici originali di carattere divulgativo.

Il programma della Settimana ha avuto un'anticipazione nell'incontro didattico del 26 aprile scorso Le fonti archivistiche per la ricerca storica: esercitazioni pratiche, realizzato con gli studenti e i docenti del Liceo Scientifico Statale "Fulcieri Paulucci di Calboli" di Forlì.

Link al canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrPc31PhT1qOKfm5qLMEb4Q

Per informazioni sulle iniziative: tel. 0543 31217, e-mail: as-fc@cultura.gov.it, sito web: https://www.archiviodistato.forli-cesena.it

Per conoscere tutte le iniziative della Settimana visita la pagina del Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo:

https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/archivi/quante-storie-nella-storia/programmi-qs