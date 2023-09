Si apre la Settimana della legalità: a Forlì i resti dell’auto di scorta di Giovanni Falcone

Venerdì 29 settembre, con l’arrivo a Forlì della teca contenente i resti dell’auto di scorta di Giovanni Falcone distrutta nell’attentato mafioso di Capaci, prende il via la Settimana della Legalità 2023 che proseguirà fino a mercoledì 4 ottobre 2023. “Anche quest’anno – afferma Maria Pia Baroni, assessora alla Legalità del Comune di Forlì - ho voluto programmare la Settimana con una serie di iniziative ed eventi tutti dedicati alla promozione della cultura della Legalità. Queste iniziative sono sostenute dalla Regione Emilia Romagna ed organizzate con diversi partner istituzionali e in collaborazione con la Consulta Comunale della legalità e numerose associazioni. La Settimana sarà aperta dalla giornata del 29 settembre che vedrà l’arrivo a Forlì della teca in cui si conserva quanto resta di Quarto Savona Quindici, l’auto della scorta del giudice Falcone nell’attentato mafioso di Capaci. Proseguirà il 2, 3 e 4 ottobre, giornate che proporranno, in una logica di riconoscimento della Legalità come vita vissuta nel quotidiano delle scelte e delle azioni di ognuno, incontri, restituzioni di lavori fatti con le scuole e spettacoli: tutto questo come esperienza e patrimonio per la creazione di idealità e di valori condivisi. La comunità cresce e migliora nel rispetto dei principi di responsabilità e di legalità. Quest’anno necessitando ancora il complesso della casa della Legalità di viale dell’Appennino di interventi di ripristino dopo l’evento alluvionale del maggio scorso, le iniziative si svolgeranno in Piazzetta della Misura e dintorni. Ancora una volta il motto e la speranza dell’assessorato sono “Legalità cresce, cresce Forlì”.

QUARTO SAVONA QUINDICI

Ad aprire la rassegna è un evento organizzato dal Comune di Forlì e dalla Procura della Repubblica di Forlì, in collaborazione con Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Ordine degli Avvocati della provincia di Forlì-Cesena. “Quarto Savona Quindici: il coraggio di pochi per la libertà di molti” - questo il titolo della manifestazione - inizierà con un convegno in memoria delle vittime dell’attentato di Capaci e, con loro, di tutte le vittime della mafia e delle stragi. L’appuntamento avrà luogo venerdì 29 settembre, alle ore 9.30, nel Salone Comunale in Municipio. Interverranno il Sindaco Gian Luca Zattini, il Procuratore della Repubblica di Forlì Maria Teresa Cameli, Tina Montinaro, Presidente dell’Associazione Quarto Savona Quindici e moglie di Antonio Montinaro, vittima dell’attentato di Capaci. Alle ore 11.30, presso l’ingresso del Palazzo di Giustizia in Piazza XX Settembre, verrà scoperta la teca contenente i resti dell’auto di scorta “Quarto Savona Quindici”. La cerimonia avverrà alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e di studenti, con la partecipazione del Coro del Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova” che eseguirà l’Inno Nazionale. Dal mattino al pomeriggio, in piazza XX settembre, saranno allestiti stand espositivi a cura dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Polizia Locale.

IL VILLAGGIO DELLA LEGALITA’

La Settimana della Legalità, promossa e coordinata dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Forlì, in collaborazione con la Consulta della Legalità, prosegue da lunedì 2 ottobre nel Villaggio della Legalità allestito in Piazzetta della Misura. Si parte al mattino con la premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso “Io non mi volto”, organizzato dal Servizio Ufficio Legalità del Comune. Sono previsti gli interventi del Sindaco e del Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna Giuseppe De Gori ai quali seguirà uno spettacolo-dibattito dell’attore Vito. Alle ore 17 il Villaggio, con il contributo della rete di progetto "Essere Cittadini oggi", si anima con l’apertura di spazi espositivi, laboratori e spettacoli mentre le adiacenti Piazzetta della Misura e Piazzetta San Carlo, dalle ore 17 fino alle 20.30 ospitano restituzioni artistiche delle scuole Primarie e Secondarie, spettacoli di strada e musica con l’Associazione Cosascuola Music Academy. Alle ore 18, nella Sala del Consiglio Comunale, in Municipio, conferenza sulla figura di Silver Sirotti alla presenza del fratello Franco Sirotti. Alle ore 20.30 in Piazzetta della Misura, serata di spettacolo e musica con il concerto “CantaLex” con canzoni sulla legalità eseguite da avvocati e magistrati accompagnati dalla band “Arancia Meccanica”.

Anche nella giornata di martedì 3 ottobre l’apertura del Villaggio avverrà alle ore 17 sempre con informazioni, mostre, spettacoli e musica. Alle ore 18, nella Sala del Consiglio comunale, conferenza sulla figura di Paolo Borsellino con gli interventi, in collegamento, di Salvatore Borsellino e in presenza di Franco Ronconi, referente dell'associazione Libera contro le Mafie di Forlì-Cesena. Alla sera, ore 20:30, in Piazzetta della Misura, proiezione del documentario “Via d’Amelio 19” alla presenza del Procuratore della Repubblica di Forlì e di giovani magistrati. Partecipa l’attrice Anna Tringali del Teatro Bresci di Padova.

Mercoledì 4 ottobre si riparte alle ore 17 con le attività di informazione, didattica, musica e spettacolo. Alle 18, nella Sala del Consiglio Comunale conferenza sulla figura di Annalena Tonelli. Alle ore 20:30, in Piazzetta della Misura, spettacoli teatrali su Annalena Tonelli portati in scena dalla Scuola Primaria Manzoni IC4 Forlì “Io sono Nessuno. La città della gioia” e della Scuola Secondaria di primo grado Caterina Sforza “Vuotando le tasche del nostro coraggio...”. Interventi di Andrea e del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo.

