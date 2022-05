Una settimana dedicata alla legalità nel ricordo di Falcone e Borsellino: laboratori, spettacoli, commemorazioni

Si svolgerà dal 23 al 27 maggio la Settimana della legalità di Forlì, cinque giorni all’insegna della memoria e della formazione sui temi della legalità. Ad aprire il programma sara' la cerimonia per il 30° anniversario del sacrificio dei Magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle vittime delle stragi di mafia di Capaci e via D'Amelio.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Forlì in collaborazione con Tribunale di Forlì, Procura della Repubblica di Forlì, Associazione Nazionale Magistrati di Forlì, Ordine degli Avvocati Forlì-Cesena, Camera Penale della Romagna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Romagna Acque. L'appuntamento è all'alba di lunedì 23 maggio, precisamente alle 5:38, orario in cui, di fronte al tribunale di Forlì, con il suono di un’arpa e l'avvio di una maratona letteraria in cui oltre 200 volontari tra rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni, avvocati, giudici, insegnanti, studenti e comuni cittadini, si alterneranno nella lettura di brani incentrati sulle tematiche della legalità, della giustizia e della lotta alle mafie. Gli alpini avranno il ruolo di preparare ed offrire una piccola colazione per ringraziare tutti coloro i quali si saranno offerti per prendere parte alla lettura collettiva.

Alle ore 11.30 e' prevista la Cerimonia di scoprimento e benedizione del complesso commemorativo in memoria delle vittime delle stragi di mafia presso il Palazzo di Giustizia. Moderati dall'assessore Maria Pia Baroni, interverranno Roberto Roccari, Presidente dell'Ordine degli avvocati Forlì-Cesena, Maria Teresa Cameli, Procuratore della Repubblica di Forlì, Rossella Talia, Presidente del Tribunale di Forlì, Antonio Corona, Prefetto di Forlì-Cesena e Gian Luca Zattini, Sindaco di Forlì. Alle ore 12.00 si ascolterà l'inno nazionale cantato dal Coro del Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova”.

Nei giorni seguenti, dal 24 al 27 maggio, avrà luogo “Vivere la legalità”. Le giornate prevederanno la partecipazione di varie associazioni del territorio e coinvolgeranno l’intera cittadinanza, in particolare le scuole. “La memoria è uno strumento fondamentale di costruzione della coscienza civica e critica” queste le parole dell’assessora Maria Pia Baroni, che sottolineano come iniziative come questa possano creare, soprattutto nei più giovani, un “valore individuale e collettivo di cittadinanza attiva nella consapevolezza che la legalita' si coatruisce, si promuove e si difende a partire dalla quotidianota' e dalla correttezza dei comportamenti”.

Questo evento trova spazio nel Complesso della Legalità, un luogo particolarmente significativo: il Complesso della Legalità nasce in una zona confiscata che l’assessorato alla legalità si sta impegnando per restituire ai forlivesi, per renderlo un luogo di incontro e accoglienza, immerso nel verde ma vicino alla città. Nell’ambito dell’evento “Vivere la legalità” il complesso ospiterà per tutte e quattro le giornate dei pannelli espositivi che hanno l’obiettivo di raccontare l’evoluzione (ancora in corso) del Complesso, da luogo di illegalità a luogo di incontro. Nelle mattinate l’evento sarà dedicato alle scuole. Nella prima giornata avrà luogo il concorso “Io non mi volto” destinato alle scuole superiori, mentre nelle mattine successive sono previsti laboratori per ragazzi di scuole di ogni ordine e grado. Tutti i pomeriggi sarà possibile partecipare a delle passeggiate nell’area verde del complesso, durante le quali si potrà venire a contatto con animali salvati da contesti di illegalità e maltrattamenti.

Alla sera Vivere la legalità ospiterà una serie di spettacoli. Il primo, il 24 maggio alle 21, sarà “Noi siamo il suolo, noi siamo la Terra” di Roberto Mercadini. Un monologo in apparenza visionario, ma che in realtà si basa su dati rigorosamente scientifici, un racconto ricco di storie comiche e spiazzanti che riflette sui paradossi del nostro tempo e sul legame strettissimo che unisce ecologia e economia. Una maniera per approcciarsi alle tematiche più urgenti del contemporaneo, facendo della risata uno strumento di conoscenza. Ingresso gratuito a prenotazione obbligatoria: IAT HUB – Tel. 0543 712362 – iat@comune.forli.fc.it dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

La seconda serata sarà dedicata a “Cinema e legalità”, con la presentazione di alcuni cortometraggi. Nella terza serata l’intrattenimento sarà a cura dell’Accademia Perduta, mentre nella quarta serata 16 band giovanili si alterneranno sul palco con canzoni sul tema della giustizia. Gli spettacoli e le iniziative sono gratuiti e aperti a tutti, seguendo lo spirito di festa che Vivere la legalità si è prefissato come obiettivo.

Il programma completo e' consultabile su www.comune.forli.fc.it