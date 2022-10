Settima edizione per la Settimana Nazionale della Dislessia

Prezzo non disponibile

Serata divulgativa organizzata dalla sez. provinciale di Forlì-Cesena dell' AID, associazione nazionale dislessia. In questa edizione il tema è "l'inclusione scolastica" , il tema della serata sarà , "inclusione e strumenti a disposizione" in riferimento alle atipicità dei bambini\ragazzi con DSA (disturbo specifico dell'apprendimento) e alle attenzioni pedagogiche e normative, necessarie alla definizione di contesti inclusivi a scuola e in tutto l'arco di sviluppo delle persone con DSA