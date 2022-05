Italia nostra celebra la "Settimana del patrimonio culturale": una mostra al Museo Ornitologico Foschi e un incontro sull'ex Eridania

La Settimana del Patrimonio culturale 2022 di Italia Nostra è dedicata all’Italia Salvata, con la finalità di mettere in risalto i risultati positivi ottenuti in questi ultimi anni grazie alle azioni di tutela e valorizzazione dell’Associazione. Il titolo della campagna ricorda la mostra fotografica, Italia da salvare, inaugurata nel 1967 sotto la presidenza di Giorgio Bassani, con il contributo fondamentale di Renato Bazzani e Antonio Cederna. Sono passati anni, qualcosa è stato salvato e qualcosa no, un motivo per affrontare le sfide future con ancora più determinazione.

Dal 30 aprile all’8 maggio, nella suggestiva cornice del giardino del Museo Ornitologico Foschi (Via Pedriali 12, Forlì), verrà allestita la mostra documentaria "Non solo zucchero", accompagnata da proiezione di immagini e filmati. Il 7 maggio, dalle ore 16 alle 19, si terrà invece l’incontro "L’ex Eridania", un sito da salvare con la partecipazione di studiosi che da anni si occupano di promuovere la tutela e la valorizzazione dell’intera area. Una sessione specifica sarà dedicata ai dati emersi dagli studi naturalistici che recentemente hanno rafforzato l’importanza del sito dal punto di vista ambientale, che si configura come prezioso tassello di biodiversità in ambito urbano nel quale hanno trovato casa anche alcune specie di uccelli nidificatori.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero; mascherina FFP2 per l’accesso ai locali al chiuso.

Per informazioni: forli@italianostra.org, 3474017868.