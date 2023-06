"Sfanghiamola!": in Piazza Morgagni un concerto per gli alluvionati. E ci saranno anche i Modena City Ramblers

Giovedì 15 giugno, dalle ore 17 in piazza Morgagni a Forlì si terrà un nuovo concerto di raccolta fondi per sostenere le zone più interessate dall’alluvione che ha devastato la nostra Romagna. Arriva "Sfanghiamola Forlì!", evento di beneficenza che ricalca l'onda di successo generata da "Sfanghiamola Rimini!", concerto avvenuto sabato 27 maggio e che ha raccolto ben 12.000 euro. Tutti i musicisti, i tecnici e i promotori lavoreranno gratuitamente per costruire un evento che nasce spontaneamente dal basso, ed è mosso dall’urgenza emotiva di unirsi dopo i giorni cupi dell'alluvione.

Si esibiranno artisti di diverse generazioni, ma soprattutto artisti che hanno voglia di creare qualcosa di speciale grazie all'aiuto della musica. "Insieme vogliamo incarnare una Romagna unita e solidale, libera, luminosa e resistente", spiegano gli organizzatori. Il ricavato di ogni birra verrà devoluto interamente in beneficenza a sostegno delle popolazioni alluvionate. "Sfanghiamola!" è un progetto aperto - viene aggiunto -. Invitiamo tutte le altre città ad usarlo - se vorranno - creando così una rete comune di musica, cultura e solidarietà".



Si esibiranno

MODENA CITY RAMBLERS

DUO BUCOLICO

ESPAÑA CIRCO ESTE

GIACOMO TONI

THE URGONAUTS

SIDOBE DJ DJ

ANDREA MISSIROLI

CRISTA

EDODACAPO

MARGÒ

CORNER IN BLOOM

MAURA

DI BASE

TOMMASO VENTURELLI

I SANTINI

PETUNIA SAUCE