Sfida tra oli extravergini alla Tenuta Pennita di Terra del Sole

Le condotte Slow Food di Faenza e Brisighella e Godo e Bassa Romagna proseguono il loro percorso volto ad approfondire il variegato mondo dell’olio extravergine d’oliva. Per L'occasione propongono, venerdì 17 giugno alla Tenuta Pennita di Terra del Sole una sorta di disfida tra oli di differenti regioni per poterne apprezzare le caratteristiche peculiari determinate dal loro territorio di provenienza. Questa vuole essere la prima di una serie di serate dedicate alla conoscenza dei numerosi oli delle regioni italiane in un contesto in cui l’aspetto didattico si mischia al gioco e alla sperimentazione.

Come prima sfida saranno messi a confronto oli provenienti dalla Toscana e dalla Sicilia. Tuttavia saper apprezzare a pieno un olio di qualità non basta assaggiarlo, ma spesso, quando si tratta di prodotti ricercati, occorre anche imparare a conoscerlo, e infatti l’evento sarà strutturato in due parti: assaggio e scoperta delle caratteristiche dell’olio di qualità, abbinamento cibo-olio con un una cena studiata ad hoc.

La parte didattica si svolgerà con l’aiuto di Matteo Bonoli, docente e giudice assaggiatore professionista e il supporto di Gianluca Tumidei, titolare della Tenuta Pennita che ospita l'evento. Gli oli che si andranno ad assaggiare e poi ad abbinare sono frutto di una selezione attenta di Matteo e vedremo “in campo” le profumate cultivar siciliane di Tonda Iblea, Nocellara del Belice, Biancolilla, Moresca e Verdese, contro le agguerrite varietà toscane di Moraiolo, Frantoio e Leccino.

A seguire verrà servita la cena sapientemente preparata dall’Osteria La Baita. Sarà divertente potersi sbizzarrire e perdersi nel piacevole gioco degli abbinamenti con i seguenti piatti: pappa al pomodoro, battuta di manzo di razza romagnola allevata ad erba, condita con scalogno e basilico, gelato al fior di bufala della Gelateria Freddino di Forlì.

Info: 3899614828 - slowfoodfaenza@gmail.com