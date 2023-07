Sfida tra orchestre dirette da Danilo Rossi e Dorina Frati: arbitro Mirco Mariani degli Extraliscio

Domenica 23 luglio, al Tennis Club Villa Carpena, alle 21:00 va in scena un concerto di musica classica dove due orchestre si sfideranno a colpi di musica: 5 set infuocati che terranno i presenti con il fiato sospeso. In campo l'Orchestra Bruno Maderna e Danilo Rossi in veste di solista e direttore e l'Orchestra Plettro Mauro e Claudio Terroni e Dorina Frati, direttrice e solista. Giudice ed arbitro d'eccezione sarà Mirco Mariani (leader degli ExtraLiscio)



PRENOTAZIONI & PREVENDITE

Telefono: 3397097952 - 3479458012 - 05431713530. Mail: info@teatrodelleforchette.it. Online: www.teatrodelleforchette.it



BIGLIETTERIA

Intero € 10,00. Tesserati Amici della Musica €5,00. Tesserati Ottavini (under27) €3,00. Tesserati Ambasciatori ingresso GRATUITO. Minori di 16 anni ingresso GRATUITO. Accompagnatore dei minori di 16 anni €5,00