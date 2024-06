Sfilata di bellezza a Casa La Corte con Miss Curvyssima

Forlì si prepara a un evento che celebra la bellezza in tutte le sue forme. Sabato 8 giugno, a partire dalle 20:30, il ristorante Casa la Corte ospiterà la sfilata di Miss Curvyssima, un’occasione per vivere una serata all'insegna dell'eleganza, del buon cibo e dell'ispirazione.

"La serata promette emozioni forti, con concorrenti di taglia 44 e oltre che sfilano davanti a una giuria durante la cena. È molto più di una semplice competizione: è un viaggio verso l'accettazione di sé e la celebrazione della propria unicità - spiegano gli organizzatori -. Le partecipanti avranno la possibilità di esprimere la loro personalità e di sentirsi valorizzate". La vincitrice della serata accederà direttamente alla finale nazionale, mentre per le altre il percorso continuerà.



La serata sarà accompagnata da un menù con salumi e formaggi con piadina, tagliatelle al ragù, grigliata di carne con patate, acqua, coperto e vino a 25€. Per i più piccoli, due opzioni a 15€ pizza, bibita e dolce oppure cotoletta e patatine, bibita e dolce. Oltre alla sfilata, la serata sarà arricchita dalle note coinvolgenti della cantante Federica Pinto, che saprà creare un'atmosfera magica con la sua voce straordinaria. A rendere l'evento ancora più speciale, la presenza di Annika Canella, attuale Miss Curvyssima in carica per la sua prima uscita stagionale con la corona.

Info e prenotazioni whatsapp 374 430 2872. Miss Curvyssima è un format esclusivo Live in Event