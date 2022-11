Sgabanaza si racconta in un libro alla Cava

Lunedì 14 novembre alle 20.45 un nuovo appuntamento alla Ex Circoscrizione 2 nel Quartiere Cava di Forlì con la presentazione del libro

di Pier Giuseppe Bertaccini e Vania Rivalta "Io Sgabanaza", Clown Bianco Edizioni.

Pier Giuseppe Bertaccini, in arte Sgabanazza, si racconta.Racconta episodi della sua vita, legati comunque al territorio. Con una scrittura semplice, coinvolgente Bertaccini illustra la sua vita, dall'infanzia movimentata alla vocazione religiosa che lo porta a frequentare il seminario; dal talento naturale per il racconto comico, ereditato dalla mamma, al palcoscenico della TV nazionale. Bertaccini parla della sua famiglia, del volontariato, il lavoro come bancario, la politica che lo ha appassionato fin da giovane e lo ha portato a candidarsi come sindaco di Forlì. Nel viaggio che Pier Giuseppe ci propone nelle sue pagine, c'è un frammento di storia della Romagna. Sgabanazza sicuramente prenderà il sopravvento su Pier Giuseppe e siano certi che sarà una serata con qualche risata.

Ingresso libero